Aunque el gobierno federal destacó que 13 municipios de Puebla están libres de contagio de Covid-19 y de localidades vecinas con este mal, uno de ellos si tiene casos, según sus mismos reportes.

Se trata de Chapulco, el que según las estadísticas del gobierno federal, ya cuenta con un caso confirmado de Covid-19, pero también es vecino del municipio de Aculzingo, Veracruz, donde también hay un caso.

Según la norma del mismo gobierno federal, para poder entrar a formar parte de los llamados municipios de la esperanza, no deberán tener casos, ni vecindad con comunidades con contagios de Covid-19.

Aún las autoridades locales -estatales o hasta municipales- determinarán si los 13 municipios de Puebla considerados “como de la esperanza”, reinician actividades dentro de la llamada nueva normalidad este 18 de mayo.

El gobierno federal publicó que en todo el país se ha detectado a 324 municipios en condiciones donde podrían reiniciar actividades este 18 de mayo contempladas con las medidas sanitarias necesarias para seguir evitando la propagación, lo que llama la Nueva Normalidad.

Los “Municipios de la Esperanza” revelados por el gobierno federal en Puebla son Cuautempan, Camocautla, Chapulco, La Magdalena Tlatlauquitepec, Zongozotla, Zapotitlán de Méndez, Huatlatlauca.

Asimismo Chigmecatitlán, Huitzilan de Serdán, Santa Catarina Tlaltempan, Coatzingo, San Juan Atzompa y Tepango de Rodríguez.

Municipios de la esperanza

En el estado de Puebla, existen 13 municipios sin contagios y sin vecindad con algunos que ya haya casos confirmados de personas con Covid-19, informó el subsecretario de Salud federal, Hugo López Gattel.

El plan consta de un semáforo de cuatro colores y tres etapas, que son: la reapertura de los municipios de la esperanza (18 de mayo), preparación para el regreso (18-31 de mayo), y sistema de semáforo por regiones para la reactivación de actividades sociales, incluidas las educativas (1 de junio).

Según las especificaciones para poder entrar a esta categoría, las localidades o municipios no deben tener casos comprobados de Covid-19 o coronavirus, ni estar rodeado por municipios vecinos con casos de contagios.

La cifra podría ir cambiando en caso de que con sus vecinos o en los mismos municipios empiecen a aparecer casos de personas infectadas por coronavirus, debido al trasiego de gente.

Se trata de municipios muy pequeños tanto en territorio, como en el número de habitantes, los que van desde 6 mil pobladores, hasta poco más de 400 personas.

En estos municipios también se reabrirían los espacios públicos y se levantarían las restricciones de movilidad, las que quedarían solo para personas vulnerables.

Además, entre el 14 y el 17 de mayo se implantarían cercos sanitarios en dichos municipios para protegerlos, sin embargo en Puebla no hay reportes de que se haya hecho.

Detalló que en todo el país se ha detectado a 324 municipios en estas condiciones donde podrían reiniciar actividades contempladas con las medidas sanitarias necesarias para seguir evitando la propagación, lo que llama la Nueva Normalidad.

En Puebla además existen 93 con contagios y 111 más con localidades que aunque no tienen infectados, si son vecinos de poblados con personas portadoras de coronavirus.

Los datos son de los en los últimos 28 días, según el reporte de la Secretaría de Salud federal.

Señaló Hugo López- Gattel que en Puebla se trata de municipios rurales con baja o escasa comunicación con otras comunidades, donde podría haber una reintegración temprana hacia la llamada Nueva Normalidad.

Sin embargo, se seguirá observando el comportamiento de dichos municipios, los que deberán tener las recomendaciones generales de prevención y control, como garantizar la poca movilidad intermunicipal, señaló el funcionario federal.

Luego del anuncio del gobierno del llamado “plan de la normalidad”, que determina cuáles serán las primeras regiones del país que podrán reactivar sus actividades paulatinamente, los estados ya se preparan para volver a la normalidad.

Sigue JNSD

Ante el panorama nacional, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gattel, advirtió que la Jornada Nacional de Sana Distancia (JNSD) no ha terminado, por lo que los 15 días que le restan son extremadamente valiosos.

El subsecretario de Salud, señaló que se detectó un relajamiento de las medidas de la JNSD, sobre todo en la Ciudad de México, con mayor tránsito peatonal como de autos.

“En la medida que nos quedemos en casa, que tengamos las medidas sanitarias, que no abran las empresas grandes, medianas, ni pequeñas, porque no pueden abrir, no pueden y no deben, en ninguna parte del país”, señaló.

Por lo tanto, subrayó que es una disposición de carácter general de la autoridad sanitaria para todas las entidades del país. “No pueden abrir, ni deben abrir”.

“Si usted identifica que hay negocios que abrieron y que no son actividades esenciales, están haciendo una acción que va a tener consecuencias dentro de 10 días, incrementar los contagios, si están abiertas las actividades económicas”, dijo al incitar a denunciarlo.