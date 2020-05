El presidente del Comité Municipal del Partido Acción Nacional, Jesús Zaldívar Benavides, reiteró que debe investigarse a los funcionarios del Ayuntamiento de la capital que participaron en la compra de las despensas con un sobre costo del 115 por ciento.

Dijo que se han entregado todos los elementos a la Auditoría Superior del Estado para investigar a quien o quienes resulten responsables del hecho a fin de que haya una sanción, ya que es un crimen enriquecerse con la tragedia.

Comentó que uno de los argumentos del Ayuntamiento que encabeza Claudia Rivera, fue que la empresa entregó los paquetes armados, sin embargo entre las pruebas que se presentaron están los videos donde personal de la comuna es la que arma los paquetes, lo que indica que se pudo haber hecho una compra por mayoreo, lo que reduciría el costo final, y no por el contrario.



Con una diferencia del 115% en los productos que equivalen a más de 1 millón de pesos de diferencia, "esto apesta a corrupción, estaremos presentando la denuncia correspondiente", dijo.

Recordó que el gobierno de Claudia Rivera Vivanco compró los paquetes por 2 millones 496 mil 688 pesos, pero su precio real es de 1 millón 310 mil 600 pesos.

Reiteró que el sobrecosto equivale al menos a 1 millón 186 mil 88 pesos, por lo que advirtió posibles actos de corrupción.

Insistió en que el Ayuntamiento de Puebla está rebasado y ha sacado provecho de la contingencia sanitaria.

“En el PAN municipal no vamos a tolerar que se lucre con esta crisis de salud, donde a todas luces han existido actos de corrupción al amparo de la impunidad, valiéndose de la necesidad de las familias poblanas.”

Recordó que ya se solicitó a la Presidenta Municipal, Claudia Rivera Vivanco, informe sobre los procedimientos de adjudicación y contratación del Programa Alimentario que anunció el DIF municipal, y del Programa de Kits Sanitizantes, esto derivado de la opacidad con la que primero fue anunciada la compra de 27 mil despensas y luego modificaron a 37 mil depensas contratadas, reportando posibles sobrecostos en los productos por parte de sus “proveedores”.

Dijo que diferentes funcionarios podrían estar involucrados, y ahora se espera que con la denuncia que existe ante la auditoría se tomen cartas en el asunto.

“Hemos presentando nuevas pruebas donde se revela cómo es el mismo personal del DIF municipal quienes empacaron las despensas del programa alimentario, no obstante que la autoridad municipal aseguró que contrataron a la empresa de servicios porque las entregaba empacadas, lo que no sucedió”.

Insistió en que es una simulación, pues en estas condiciones, el Ayuntamiento compró productos de la canasta básica que tienen una tasa de 0% de IVA, y en el procedimiento de contratación, justifican el pago del 16% de IVA a consecuencia del servicio de venta de despensas, pero como éste no estuvo a cargo del proveedor sino del personal del DIF, no se generó y no se debió pagar, por tanto, su pago por parte del Ayuntamiento, es una simulación que deviene en responsabilidad administrativa y penal.

Además, se trataría de una empresa que no se encuentra registrada en el padrón de proveedores y tiene apenas 15 meses de creación.