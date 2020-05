La serie más longeva en la historia de la televisión, La Ley y el Orden, cierra su temporada 21 con la dirección del ganador del Oscar, el director argentino Juan José Campanella.

El episodio titulado “The Things We Have to Lose”, se podrá ver el martes 19 de mayo a las 9 de la noche por Universal TV.

Considerada por los críticos como una de las series más exitosas de todos los tiempos, “La Ley y el Orden”, es uno de los programas guionados, no animados de mayor permanencia y raiting de la televisión estadounidense superando en cantidad de temporadas a la original “Law & Orden (1990-2010) y a Gunsmoke (1955 a 1975).

Del final de temporada y director invitado

Para los fans de la serie policiaca y detectivesca “La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales”, está temporada 21, cierra con un episodio fuerte bajo la dirección de uno de los directores más prominentes como invitado: El argentino Juan José Campanella.

Director de cine y televisión, guionista y productor quien dirigió “El secreto de sus ojos” ganador del premio Óscar como Mejor película de habla no inglesa en 2010, Juan José Campanella, se trasladó hasta la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, a inicios de año para dirigir el episodio final tan esperado por los fans donde Dominick "Sonny" Carisi (Peter Scanavino) comienza el juicio largamente esperado de Sir Tobias Moore y la Unidad de Víctimas Especiales enfrenta reveses en varios casos.

A lo largo de la temporada, Olivia Benson (Mariska Hargitay) junto a su equipo enfrentan varios contratiempos. Inicialmente la temporada 21, se planeó que tuviera 24 episodios, pero se interrumpió ya que la producción tuvo que suspenderse después de la aparición de la pandemia de COVID-19. Por lo tanto, el episodio 20 servirá como el final de la temporada.

Por eso el final, que no estaba destinado a ser el final de la temporada, se podrá ver el regreso de varios agresores y víctimas de casos anteriores. Desde no lograr atrapar al violador en serie, Steve Getz, hasta ganar su primer juicio, Dominick "Sonny" Carisi (Peter Scanavino), quien ha recorrido un largo camino. En el episodio, Carisi enfrentará el esperado juicio del influyente magnate de los medios, Sir Tobias Moore.

Como comandante interino de la SVU, la teniente Olivia Benson (Mariska Hargitay), es una veterana experimentada del escuadrón que lo ha visto todo. Ella lidera con empatía y profesionalismo.

Su segundo al mando, el sargento Odafin "Fin" Tutuola (Ice T), agrega un sentido del humor único y una experiencia de investigación encubierta, lo que lo convierte en una combinación formidable para cualquier compañero.

La detective Amanda Rollins (Kelli Giddish), se ha ganado su lugar como parte integral del equipo y el detective Dominick "Sonny" Carisi (Peter Scanavino), aporta una nueva perspectiva y un estilo distintivo de investigación al equipo.

Esta serie contundente y emotiva de la icónica marca "Ley y Orden", narra la vida de la Unidad de Víctimas Especiales del Departamento de policía de la ciudad de Nueva York, un escuadrón de detectives de élite que investiga crímenes de agresión sexual, abuso infantil y violencia doméstica.