En el primer día de la “Nueva Normalidad”, no hubo cambios de restricciones para los 13 municipios catalogados así por el gobierno federal, confirmaron autoridades municipales.

Chapulco, Santa Catarina Tlaltempan, Huitzila de Serdán y Coatzingo, continúan con las medidas restrictivas sanitarias, mientras que Zongozotla, regresa a medias.

Así lo confirmaron en distintas entrevistas a Intolerancia Diario, autoridades de dichos municipios catalogados de esta manera debido a que no presentan contagios de coronavirus o Covid-19, hasta el momento, según estadísticas federales.

Por ejemplo, Coatzingo, municipio enclavado en la mixteca de Puebla, anunció que no regresarán a las actividades, para evitar contagios como lo han hecho hasta el momento.

Todo lo contrario ocurre en Zongozotla, en la Sierra Norte del estado, donde poco a poco se regresan a las actividades dentro de la “Nueva Normalidad”.

El gobierno estatal confirmó que solo hay 12 “municipios de la esperanza” en Puebla, que no tienen casos de Covid-19 en sus localidades y tampoco localidades vecinas y no 13 como anunció la Secretaría de Salud federal.

De los cinco municipios entrevistados, cuatro no han reabierto las actividades, debido a la falta de información o confirmación oficial de autoridades federales, pero también por precaución.

El gobierno estatal corrigió la plana al gobierno federal, al confirmar lo que adelantó Intolerancia Diario, que el municipio de Chapulco, ubicado en la Sierra Negra, ya había registrado un primer caso Covid-19.

Abriendo con precaución

Zongozotla, es el único municipio de los entrevistados, que ha reiniciado actividades, pero con la prudencia y medidas sanitarias, entre ellas evitar las aglomeraciones.

En este municipio enclavado en la Sierra Norte de Puebla, sirvieron las medidas de contención para que hasta el momento no tenga un solo contagio de coronavirus o Covid-19.

El haber cerrado los templos religiosos fue una de las decisiones acertadas, atribuye el presidente municipal Iram Bonilla, en entrevista telefónica.

Explicó, que desde este lunes ordenó el retiro de las cintas en el parque o zócalo de la comunidad, así como de la entrada a los ríos, para evitar las aglomeraciones.

Afirmó que aunque van a regresar a las actividades, se hará con precaución y medidas sanitarias como uso de gel y cubrebocas en las calles, además de que continuará la prohibición de venta de bebidas alcohólicas.

Asimismo, informó que seguirá la restricción de la apertura de las distintas iglesias, debido a que son lugares donde la gente se aglomera y representa un posible foco de contagio.

“Ahorita por ser el primer día mandamos a retirar las cintas del parque, el auditorio a se abrió, quitamos las cintas en los ríos, para que vuelva todo a la normalidad, pero con el cuidado de siempre”, dijo.

“Hay que seguir guardando la distancia, no nos confiamos de qué ya pasó todo esto, de qué no tenemos ningún contagio, al contrario no vamos a ocasionarnos ningún problema”.

-¿Entonces están entrando a la nueva normalidad, pero con medidas necesarias?

Exactamente.

En espera

Municipios como Santa Catarina Tlaltempan, Huitzila de Serdán, siguen a la espera de determinar oficialmente como procederán cada uno de los Ayuntamientos.

En el caso Coatzingo, el presidente municipal Heriberto Vázquez Alonso, señaló que aunque estén catalogados como “municipio de la esperanza”, no regresarán a las actividades.

“No, decidimos con el cabildo que vamos a esperar hasta cuándo terminará todo el 31 de mayo”, dijo en referencia a la culminación de la Jornada Nacional de Sana Distancia (JNSD).

-¿Prefieren esperar?

-Sí, vamos a esperar para no arriesgarnos a algún contagio, ya lo decidimos con nuestro cabildo, no levantamos acta, pero sí lo platicamos con los regidores.

-¿Por qué la decisión?

-Para que no haya contagios, nos queremos proteger un poquito más, la gente nos está aguantando, que nos aguante un poquito más, 15 días.

Refirió que gracias a las medidas que impuso el ayuntamiento como la suspensión de la feria e invitación para que paisanos en Estados Unidos, no regresen en estos días, ha sido un éxito que ha repercutido en cero Covid-19.

“La idea fue que no regresaran, teníamos la feria en abril, se suspendió y pedimos a familiares y amigos que no vinieran, que se aguantaran para evitar los problemas”, señaló el alcalde.

En tanto, el secretario general del Ayuntamiento de Santa Catarina Tlaltempan, Erick Cortés Falian, comentó que este martes 19 de mayo, realizaran un cabildo para determinar si se regresan a las actividades en la nueva normalidad.

“Estamos valorando, habrá la sesión de cabildo donde se va a tragar el asunto”, dijo al referir que por el momento continuarán las restricciones para evitar contagios.

“El municipio se encuentra sin ningún caso de Covid-19, ni vecinos, a tres kilómetros hay municipios y no registran ningún casos”, dijo.

Señaló que gracias a las medidas que tomó el Ayuntamiento no se ha propagado el coronavirus en el poblado, como fue la desinfección de edificios públicos.

Indicó que suspendieron fiestas y se reubicaron negocios para evitar aglomeraciones, así como el haber forzado a pobladores del uso de gel y cubrebocas.

-¿La gente si se está confinando?

-Hay personas que salen, pero solo por lo necesario, para conseguir comida, pero no por paseo.

“La población está consciente de todo lo que está sucediendo, están informados, por lo que les decimos en comunicados del ayuntamiento y por los programas en televisión”, señaló.

En tanto en Huitzila de Serdán, también continúan las medidas restrictivas para evitar contagios de coronavirus, lo que ha funcionado para que no haya ningún caso reportado.

Rubén Juárez, auxiliar de Contraloría, explicó que se esperan indicaciones oficiales para saber cómo se trabajará en la reapertura, mientras tanto siguen las medidas sanitarias.

“Por el momento se están llevando a cabo las recomendaciones de sanidad”, dijo al señalar que ya se determinará el proceder próximamente, al acatar los decretos del gobierno estatal.

Destacó que se ha tenido un éxito en as medidas aplicadas en el ayuntamiento, al aplicar filtros incluso de gente que llegaba de fuera del municipio, a quienes se les mantuvo en cuarentena unos días para evitar contagios.

Mientras tanto, en su videoconferencia diaria, el gobernador Miguel Barbosa, aseveró que la proliferación de contagios no se termina el 31 de mayo.

“No veo que haya condiciones para que a partir del 1 de junio todo vuelva a la llamada nueva normalidad (…) Estamos en un tiempo muy complicado de la curva eso no va a bajar de aquí al 31 de mayo, ni en la primera semana de junio, ni en la segunda, va a empezar a bajar en la tercera semana de junio”, sentenció.