El presidente Donald Trump afirmó el lunes que está tomando hidroxicloroquina para prevenir un contagio de Covid-19, a pesar de que no se ha comprobado su eficacia en el tratamiento de los síntomas.

Dijo que empezó a tomarla “hace una semana y media”, con la aprobación de su médico personal. “Creo que es bueno. He oído muchas buenas historias”, señaló el mandatario. “Tomo una pastilla todos los días”, agregó, y sostuvo que también toma zinc como medida preventiva.

Días atrás, la Agencia de Medicamentos y Alimentación (FDA, por sus siglas en inglés) se manifestó en contra del uso de la hidroxicloroquina o cloroquina para COVID-19 “fuera del entorno hospitalario o de un ensayo clínico debido al riesgo de problemas de ritmo cardíaco”.

Trump dijo que no había estado expuesto, comenzó a tomar el medicamento porque había escuchado de los trabajadores de primera línea que le enviaron cartas diciendo que lo tomaban preventivamente.

El presidente dijo que no sabe si funciona, pero afirmó que “si no funciona, no te vas a enfermar y morir”.

La hidroxicloroquina se usa para tratar o prevenir la malaria y para tratar afecciones autoinmunes como el lupus y la artritis reumatoide.

Con información de CNN e Infobae.