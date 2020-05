La Auditoría Superior del Estado (ASE) investigará la adquisición que realizaría el Ayuntamiento de Puebla de 12 ventiladores, para los cuales invertiría 15 millones de pesos y que resultaron de segunda mano e inservibles para atender a los pacientes con Covid-19.

En entrevista con Intolerancia Diario, el titular de la ASE, Francisco Romero Serrano, informó que a partir de la siguiente semana auditores abordarán el tema, pues dijo que está dentro de las facultades realizar auditorías preventivas a los ejercicios fiscales, en este caso al del 2020.

Esta revisión se realizaría pese a que el propio ayuntamiento anunció que debido a que los ventiladores incumplieron con la calidad solicitada, se le devolverán al proveedor y no se le pagará ni un peso.

Actualmente el Ayuntamiento de Puebla encabezado por Claudia Rivera Vivanco enfrenta dos procesos “uno es una auditoría para revisar el ejercicio presupuestario 2019 y otra revisión preventiva 2020. Esa revisión preventiva 2020 la inicié cuando se dio el asunto de las despensas, esa misma auditoría puede abarcar hasta el 31 de diciembre de 2020 y puedo revisar en tiempo real al Ayuntamiento sobre cualquier aspecto que tenga que ver con el cumplimiento de la norma en materia de adquisiciones, razón por la cual en este momento tengo la facultad y atribución de revisar el tema de la compra de los ventiladores”, explicó.

Romero Serrano explicó que existen varios medios para que la ASE pueda actuar “uno de ellos es la denuncia, en este caso los antecedentes que son públicos y notorios y que forman parte del discurso que en este momento se encuentra en la sociedad, basado en eso y en el hecho de que es público y notorio podemos actuar”, dijo.

El auditor dijo que la Auditoría Superior del Estado actúa por oficio, es decir, es suficiente con las notas periodísticas que se publicaron para indagar sobre el tema en específico, independientemente de que regidores del Ayuntamiento de Puebla y diputados locales demandaron a este órgano fiscalizador una investigación.

“Independientemente de las denuncias que haya presentado el cabildo del municipio de Puebla o alguna otra asociación civil o algún otro particular, nosotros estamos obligados a actuar, nosotros llevaremos a cabo la revisión correspondiente y se informará a la comisión inspectora en su oportunidad”, dijo el auditor.

Órgano de Control Interno podría proceder contra Leobardo Rodríguez

Si después de la investigación que realice la ASE respecto a las finanzas del Ayuntamiento de Puebla hay irregularidades, ya corresponderá al Órgano de Control Interno del Ayuntamiento proceder en contra del secretario de administración, Leobardo Rodríguez Juárez.

Actuar en contra del funcionario público municipal es competencia exclusiva del Ayuntamiento, por el momento, “corresponde a su Órgano Interno de Control o Contraloría esta primera evaluación, cuando nosotros revisemos los hechos y sean dados a conocer a la presidenta municipal y al Cabildo entonces ellos tomaran la decisión respecto a que si destituyen o no al licenciado Leobardo Rodríguez. Hoy por hoy no nos corresponde a nosotros establecer un juicio para un particular si no a su órgano interno de control”, dijo.

Al término del ejercicio fiscal es cuando la ASE puede actuar, es decir, proceder con responsabilidades en contra del sujeto obligado si es que ante las observaciones realizadas, el Ayuntamiento no responde a las observaciones detectadas.

Los ventiladores oxidados

Oxidados, de segunda mano, posiblemente infectados y hasta sin los sellos correspondientes; entregó el proveedor los equipos.



El Ayuntamiento de Puebla adquirió con una empresa en Estados Unidos los ventiladores para donarlos a la Secretaría de Salud del Estado y que fueran ocupados para personas en terapia intensiva enfermos de Covid-19.

El mismo lunes, la dependencia a cargo de Jorge Humberto Uribe Téllez, rechazó estos equipos, al señalar que no cumplen con las medidas requeridas para su uso, ante esto, la reacción del Ayuntamiento fue responsabilizar a la empresa por haber entregado equipos en malas condiciones, por lo que rescindiría el contrato.

Después de ventilarse este tema, desde el Gobierno del Estado, el Poder Legislativo, por medio de la presidenta de la Comisión Permanente, así como regidores y sectores de la sociedad reprocharon la adquisición de estos equipos que al final fueron devueltos.

En el caso de diputados locales y regidores exigieron que la ASE investigue el uso de los recursos, pues además se habla de un gasto exagerado, por ello es que el auditor, Francisco Romero Serrano informó que procederá a realizar la investigación correspondiente, en uso de sus atribuciones legales.