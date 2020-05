"Esta Ley de Amnistía obedece entre otras cosas a una lucha que realizaron las feministas para poder desencarcelar a mujeres que injustamente se encuentran presas en las cárceles poblanas por haber abortado", refirió Enrique Núñez durante el programa Destrozando la Noticia (#DLN) sobre la Ley de Amnistía impulsada por el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso estatal.

De acuerdo con la información proporcionada por el Consejo Consultivo del Indulto, se liberarán a 406 personas de las cuales 370 son hombres y 36 mujeres; al respecto en conferencia virtual el subsecretario jurídico de la Secretaría de Gobernación, José Luciano Osorio Couttolenc, informó que en Puebla ninguna mujer se encuentra purgando sentencia por el delito de aborto.

No obstante, reconoció que existen casos de mujeres a quienes se les imputaron otros delitos como homicidio en grado de parentesco para mantenerlas tras las rejas después de perder un producto.

"Si creas una Ley de Amnistía para beneficiar a las mujeres que injustamente viven en las cárceles, uno pensaría que han de tener una lista completa de todas las mujeres que están en esas condiciones, pero resulta que no hay ni una", alegó Núñez.

En tanto, Erick Becerra puntualizó que a pesar de que el dato oficial dice que no hay mujeres en esta situación, la realidad podría ser muy distinta: "seguramente sí hay casos que no están registrados como tal” y agregó que la citada ley “también incluye a los delitos menores y también aquellos que no hayan tenido una defensa adecuada como, por ejemplo, las personas que hablan una lengua indígena".

Cabe destacar que, ante el riesgo de contagios de Covid-19 por hacinamiento al interior de los centros penitenciarios del país y de Puebla, la propuesta original de Andrés Manuel López Obrador de liberar a personas que hayan cometido delitos menores o tengan más de 65 años, se ha acelerado.

¿Será la Ley de Amnistía la mejor manera de afrontar la epidemia y disminuir la población carcelaria en Puebla?

¡Así destrozamos la noticia esta noche en DLN!