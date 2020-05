Ante la crisis económica generada por la pandemia del Covid-19, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco pide a los socios del organismo patronal dar un último esfuerzo hasta el domingo 31 de mayo, para salir airosos de esta batalla contra el Covid-19.

Una nueva etapa de cuarentena, advierte, será para varios empresarios el último "clavo del ataúd" que nadie quiere ocupar en vida empresarial.

Además, lamenta que el coronavirus ponga a prueba en todos los ámbitos, llevando a los empresarios a afrontar grandes retos, sin el apoyo de las autoridad de la Federación.

"Hoy tenemos la difícil tarea de procurar la economía y salud de nuestra Puebla y por ello es importante que actuemos de forma estratégica, analizando cada una de las situaciones y buscando mantener a flote nuestras empresas".

Valora la información que genera la administración estatal, donde se indica que hasta el momento no se ha logrado aplanar la curva de contagios de Covid-19 en la entidad.

Por lo tanto, refrenda el llamado de apoyo para que hasta el domingo 31 de mayo el sector empresarial mantenga la disciplina mostrada acatando el decreto de la jornada de sana distancia y de confinamiento, además en los casos de actividades esenciales pide mantener al máximo los protocolos de sanidad y si es posible mantenerse activos de forma alterna a la presencial.

Alacón Rodríguez Pacheco subraya que estos últimos días de este mes serán excepcionales para contener los contagios de coronavirus y redoblar el trabajo en el distanciamiento, para lograr una reapertura segura y exitosa para todos los sectores que dan vida al CCE.

"Enfrentamos tiempos difíciles y todos tenemos compromisos empresariales, pero si no actuamos responsablemente, me temo que no aguantaremos una cuarentena más".

En estos momentos de incertidumbre, prioriza que el mayor apoyo de solidaridad que el sector empresarial puede dar al gobierno poblano y a la sociedad es promover el "Quédate en casa" para prevenir contagios y atrasar la apertura de los sectores no esenciales.