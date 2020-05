El gobierno del Estado ha repartido 338 mil paquetes alimentarios desde que inició el programa “Puebla Contigo”, hace un mes, anunció el gobernador, Miguel Barbosa, quien precisó que los apoyos se siguen otorgando a las familias casa por casa.

En conferencia de prensa el mandatario local afirmó que se trata de un programa que ha beneficiado a las familias poblanas en situación de vulnerabilidad y a quienes producto de esta contingencia han perdido sus empleos mermando con ello sus ingresos.

“Tenemos entregadas hasta el último reporte 338 mil en domicilios no nos variamos, mantuvimos la disciplina de entregarlos en domicilios, no en listas, no a líderes, no a organizaciones, ha habido incidentes, llegaron a algunas colonias y organizaciones, las que ustedes suponen y rodearon, arrebataron los paquetes de la unidad y los tenemos ubicados, no pasa nada. Es un programa exitoso, noble, transparente y honrado”, dijo.

A pesar de los incidentes que se han presentado, el gobernador dijo que se continuará con el reparto de los paquetes alimentarios casa por casa, pues los incidentes provocados han sido provocados por integrantes de Antorcha Campesina a quienes señaló que tienen identificados.