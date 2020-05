Tras varios días de acusaciones y señalamientos por parte de usuarios de las redes sociales contra el cantante Johnny Escutia, luego de que denunciaran que sus canciones incitan a la violencia de género.

Ante la polémica situación, la plataforma de música Spotify optó por eliminar sus canciones al señalar otros temas como violencia de género, bullying, acoso sexual, suicidio y feminicidio.

No suficiente con eso, el cantante rapero ahora está en la mira de la Secretaría de Gobernación (Segob), pues sus canciones infringen varios puntos de la Igualdad de Género de la dependencia encabezada por Olga Sánchez Cordero.

De acuerdo con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), existe una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del rapero por incitar al odio contra las mujeres.

⚠ C O M U N I C A D O

Cualquier forma de comunicación que fomente la violencia contra las mujeres o genere estereotipos, es grave y no debe tolerarse. https://t.co/pPuOAWRcXc pic.twitter.com/gU6NoUhw58