Este fin de semana, la secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México, Luisa María Alcalde fue captada sin cubrebocas dentro de un establecimiento comercial de la colonia Narvarte de la Ciudad de México.

A través de redes sociales se hicieron virales las grabaciones de la funcionaria mexicana en un Superama de la alcaldía Benito Juárez, ubicado en calle Pedro Romero Terreros. Rápidamente el tema se convirtió en tendencias.

Al respecto, la funcionaría justificó que sí usaba el cubrebocas al ingresar al supermercado, sin embargo se lo retiró para poder hablar por teléfono.



Respecto al video que circula en redes sociales, informo que sí traía cubrebocas y me lo retiré para hablar por teléfono, no debí hacerlo. Sin embargo, ello no justifica el nivel de acoso y las mentiras relacionadas con un supuesto guardia.