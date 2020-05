El detener la producción de la industria automotriz más tiempo, podrá tener implicaciones negativas para la economía del estado, ya que se perderán mercados, y el recorte de personal, advirtió el consejero estatal del PAN, y asesor legislativo, Fernando Sarur.

En entrevista el también integrante de la Comisión permanente, recordó que las plantas automotrices VW y AUDI son puntal de la economía de Puebla y deben regresar a la actividad económica, y al igual que estas empresas, deben volver al trabajo las plantas de proveedores y por consiguiente, miles de trabajadores poblanos.

Luego del decreto que se emitió el pasado fin de semana por parte del gobernador Miguel Barbosa para evitar que vuelvan al trabajo, consideró es un total desatino.

Precisó que el Secretario de Salud Federal emitió un acuerdo que declara sustanciales las actividades de las empresas de equipos de transporte, señalando que podrán volver a la actividad laboral a partir del 1° de junio.

El acuerdo de Salud establece una etapa previa de preparación, del 18 al 31 de mayo, para adecuar físicamente los centros laborales a las medidas preventivas ordenadas por la Secretaría del Trabajo y el IMSS en los lineamientos publicados al efecto.

A su vez, estos lineamientos de la Secretaría del Trabajo definen un plan con acciones concretas de prevención sanitaria para el retorno al trabajo:

A. Promoción a la Salud.

B. Protección a la Salud.

a) Sana Distancia.

b) Control de Ingreso y Egreso a centros de trabajo.

c) Medidas de Prevención de Contagio en la Empresa.

d) Uso de Equipos de Protección Personal.

El asesor legislativo reconoció que hay riesgos por este retorno al trabajo, sin embargo, se debe apelar a la responsabilidad de los trabajadores, a la conciencia de observar en todo momento las medidas sanitarias de prevención.

“De no asumir este riesgo para volver a la actividad laboral tendremos que afrontar la existencia de un riesgo todavía más grande: Que la afectación económica sea de una magnitud aún mayor a la que ya estamos padeciendo, pues por no reactivar la producción y las exportaciones de vehículos, es decir, por seguir sin vender, se perderán decenas de miles de empleos del sector automotriz adicionales a los miles que ya se perdieron en otros sectores de la economía.”

Advirtió que es muy simplista pedir que nadie salga a trabajar, sin tomar en cuenta la necesidad que todos tienen de generar ingreso.

“El mundo no funciona así, la población de este estado necesita seguir comiendo todos los días, el dinero de las familias se ha agotado en la mayor parte de los casos. El Gobierno ha entregado 300 mil despensas en 3 meses, pero no son nada ante la necesidad alimentaria de más de 6 millones de habitantes que comen diario y no mensualmente.”

Severas consecuencias

El consejero estatal del PAN, señaló que el Gobierno es responsable de brindar seguridad pública y ante olas de violencia, instrumentar medidas de atención para reducir la incidencia delictiva.

“El caso de la salubridad es análogo, el Gobierno es responsable de resguardar la seguridad sanitaria y ante embates pandémicos como el actual, debiera ocuparse en que la sociedad vuelva a sus actividades bajo estrictas medidas de prevención de contagios.”

“Desgraciadamente, lo que vemos es la necedad de impedir la reactivación económica; por el contrario, se busca prolongar la inactividad que ya lleva meses, sin considerar que esta medida destruye la economía y lo peor, no funcionó, porque los contagios no disminuyeron debido a que la mayor parte de la gente siguió saliendo de sus casas ante la impavidez gubernamental.”

El asesor legislativo precisó que la recuperación económica post-pandemia va a generar una competencia internacional encarnizada por el mercado en todos los sectores económicos.

“En Estados Unidos, las plantas automotrices han vuelto a producir, será un suicidio comercial y económico impedir a nuestras plantas que también vuelvan a trabajar porque el resultado es evidente: Perderán su participación de mercado de manera inmediata.”

“Lo que veremos es la pérdida de miles de empleos de todo el sector automotriz, incluidas las empresas proveedoras. Igual que pasa cuando un pequeño comercio pierde a sus clientes y deja de vender. Perder la participación de mercado en Estados Unidos y en otros países implica perder los clientes y dejar de vender, esto a su vez obliga a disminuir la producción y a reducir la planta laboral.

Acciones de gobierno

Fernando Sarur comentó que la visión del Gobierno debe cambiar porque no puede apostarse a perderlo todo.

“Necesitamos un Gobierno con diferente actitud, que sea el primero en ayudar a las plantas automotrices a asegurar el retorno al trabajo”.

Dijo que lo que se necesita es que el Gobierno ayude a proporcionar transporte sanitizado y seguro a los trabajadores. Que el Gobierno rectifique y elimine esa inútil restricción del Hoy No Circula porque dificulta el traslado de los trabajadores y genera saturación del transporte público lo que termina ocasionando más contagios.

Asimismo se pronunció por desplegar campañas informativas sobre el paquete de acciones definido por la Secretaría del Trabajo para garantizar un retorno seguro a la actividad laboral, y que supervise que las medidas preventivas sean efectivamente aplicadas en los centros de trabajo.

Que genere condiciones para que más sectores productivos puedan regresar a laborar bajo este mismo esquema preventivo.