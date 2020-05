Luz solar desintegra patógenos de Covid-19, indica estudio

Según un artículo de The Journal of Infectious Diseases señala que esta condición "puede ser efectiva como desinfectante para materiales no porosos contaminados".

Foto: Internet

PUBLICIDAD

Científicos del Instituto Nacional de Defensa Biológica Battelle, en Estados Unidos, afirman que la luz solar desactiva los patógenos del Covid-19, según los resultados de un estudio publicado en la revista The Journal of Infectious Diseases. Los biólogos recrearon en laboratorio unas condiciones similares a las de un mediodía despejado del solsticio de verano (el 21 de junio) a 40 grados latitud norte, es decir, en una línea que atraviesa el Mediterráneo, el norte de China y el centro de EU. Determinaron que con esa luz un 90 % de los patógenos mueren cada 6,8 minutos en saliva y 14,3 minutos en medios de cultivo. Bajo una luz menos intensa, el virus también moría, aunque a un ritmo más lento. "El presente estudio proporciona la primera evidencia de que la luz solar puede inactivar rápidamente el SARS-CoV-2 en las superficies, lo que sugiere que su persistencia y, luego, el riesgo de exposición, pueden variar significativamente entre espacios cerrados y abiertos", señalan los autores del estudio, añadiendo que también "la luz solar natural puede ser efectiva como desinfectante para materiales no porosos contaminados". Sin embargo, precisaron que existe el riesgo de que el SARS-CoV-2 no sea eliminado completamente de las superficies afectadas. De momento se desconoce la cantidad de virus que una persona infectada deja en alguna superficie al entrar en contacto con ella, así como en qué medida este puede llegar a un organismo desde una superficie y qué cantidad causa la infección de una persona, reiteran científicos. Con información de RT.