Un total de mil 207 vehículos fueron remitidos al corralón por incumplir con el programa “Hoy no Circula”, medida que tiene como fin reducir la movilidad motora y de esta manera prevenir los contagios de COVID-19.



Del 11 al 24 de mayo, la Secretaría de Movilidad y Transporte implementó 267 operativos en los 21 municipios en donde el Gobierno del Estado determinó la aplicación del programa, mismo que estará vigente durante la contingencia sanitaria.



En la segunda semana del “Hoy no circula” (18 al 24 de mayo), las dependencias de Movilidad y Transporte, Salud y Medio Ambiente, así Seguridad Púbica a través de Vialidad Estatal, detuvieron 539 unidades en los siguientes municipios Puebla capital, 105; San Martín Texmelucan, 51; Huauchinango, 45; Atlixco, 44; Chalchicomula de Sesma, 40; Huejotzingo, 35; Tepeaca, 31; Teziutlán, 29; Izúcar de Matamoros, 24.



Mientras que, en Tehuacán, 23; Amozoc, 21; Tecamachalco, 17; Acatlán de Osorio, 16; Xicotepec de Juárez, 11; San Andrés Cholula, 10; Cuautlancingo, Cuautlancingo y San Pedro Cholula, nueve cada uno; Zacatlán, siete; Chignahuapan y Coronango, seis, respectivamente.



Es importante recordar que la primera semana del programa, del 11 al 17 de mayo, fueron asegurados 668 vehículos, en Puebla capital, 290; San Martín Texmelucan, 57; Amozoc, 38; Izúcar de Matamoros, 34; Chalchicomula de Sesma, 32; Tehuacán, 28; Atlixco, 26 y Acatlán de Osorio, 23.



En San Pedro Cholula, 21; Huauchinango y Teziutlán, 20 en cada uno; Tecamachalco, 18; Cuautlancingo y Xicotepec de Juárez, 15 en cada uno; Tepeaca, 14; Zacatlán, 11; Chignahuapan, cuatro y San Andrés Cholula, dos; mientras que, en Coronango, Huejotzingo y Santa Clara Ocoyucan, no hubo detenciones.

El secretario de Movilidad y Transporte reiteró que de acuerdo con las instrucciones del gobernador Miguel Barbosa no hay infracciones, por lo que los automovilistas solo deberán pagar el arrastre y corralón correspondiente.



El programa implementado en 21 municipios de la entidad, en donde no podrán circular los automóviles con el último dígito de la placa 5 y 6, los lunes; 7 y 8, martes; 3 y 4, miércoles; 1 y 2, jueves y 9 y 0, viernes. Mientras que para los fines de semana: sábado, 0, 2, 4, 6 y 8 y domingo: 1, 3, 5, 7 y 9.