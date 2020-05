Amazon Prime Video apuesta por el talento mexicano en su serie protagonizada y creada por la familia Zurita. “Cómo Sobrevivir Soltero” es una comedia dramática, la cual se estrenará el viernes 26 de junio por Amazon, que consta de 10 episodios de 30 minutos cada uno.

Lo que veremos y su protagonista

La serie fue creada por los hermanos Emiliano y Sebastián Zurita, siguiendo a una versión ficticia del actor mexicano Sebastián Zurita, quien descubre de una manera vergonzosa y públicamente, que su novia con la que tiene más de diez años de relación le puso el cuerno.

“Cómo Sobrevivir Soltero” narrará así las aventuras de un actor prometedor que navega por la vida como nuevo soltero millenial después de cortar con su novia de una forma humillante, mientras se enfoca en sus amistades y trata de sobrevivir a las relaciones del mundo moderno.

Y es que con su vida en ruinas después de la humillante ruptura, este desafortunado soltero es arrojado al tortuoso mundo de las citas y rápidamente descubre que no tiene la menor idea de cómo navegar en el nuevo mundo del romance digital.

Obligado a aceptar la vida de soltero, Sebastián se refugia con sus amigos solteros al darse cuenta de que no es el único millenial desafortunado que lucha por encontrar el amor.

De la producción y talentos

La serie es una producción de Campanario Entertainment y Addiction House, distribuida por Sony Pictures Television. El showrunner y escritor principal es Marcos Bucay (Club de Cuervos), con Jaime Muños de Baena, Roberto Flores, Rosa Clemente García, Andreina Borges y Cynthia Fernández Trejo, uniéndose a la lista de escritores.

La serie es una producción mexicana que consta de 10 episodios de 30 minutos, protagonizada por Sebastián Zurita, quien protagonizó la exitosa serie Amazon Original, El Juego de las Llaves, junto a sus coprotagonistas Fabrizio Santini (Señora Acero), Tato Alexander (Backdoor), Roberto Flores (Políticamente Correcto), Lucía Gómez-Robledo (Club de Cuervos), Octavio Hinojosa (La Fiscal de Hierro) y Pamela Almanza (Rosario Tijeras 2). Además hay que resaltar, que la serie también tendrá una amplia lista de invitados especiales.

“Cómo Sobrevivir Soltero” es la más reciente serie Amazon Original anunciada por Prime Video para México y se une a una creciente lista de series locales populares y aclamadas por la crítica, incluyendo a De Viaje con los Derbez, El Presidente, Diablo Guardian, LOL: Last One Laughing, Un Extraño Enemigo y El Juego de las Llaves, junto otras exitosas series Amazon Originals a nivel mundial, que incluyen a Tom Clancy’s Jack Ryan, The Boys, Good Omens, Carnival Row y The Marvelous Mrs. Maisel. Estará disponible para miembros Prime en más de 200 países y territorios.