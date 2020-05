El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Higuera Bernal, informó que ya hay ordenes de aprensión en contra de fabricantes y distribuidores por el caso del alcohol adulterado que dejó al menos a 70 personas fallecidas en la entidad.

En entrevista con Intolerancia Diario, el titular de la FGE informó que “ya se han judicializado varios casos, vamos a dar los resultados en breve sobre todo en aprensiones, me reservo ahorita para no anticipar a las personas, pero estamos en búsqueda de varios probables responsables”, indicó.

Los fabricantes del alcohol adulterado estarían en la entidad; sin embargo, el fiscal no abundó en el tema, para no entorpecer las investigaciones y no poner en aviso a los presuntos responsables, pues esta semana habría detenciones.

El fiscal general informó que las carpetas de investigación siguen abiertas y esta semana habrá captura de los responsables de la fabricación y distribución de estas bebidas embriagantes que afectaron a habitantes de Puebla, huachinango, Huaquechula, Xochitlán de Todos los Santos, Zacatlán, Chignahuapan, Tepexi de Rodríguez y Huejotzingo.