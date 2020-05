El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó al gobernador, Miguel Barbosa Huerta, ante las críticas a su gobierno y porque este fin de semana grupos de oposición se lanzaron en su contra, nueve días después de que el Congreso del Estado armonizó la Ley General de Educación con el ordenamiento federal.

El mandatario federal afirmó que estos ataques son político-electorales, pues ni siquiera son críticas, pero advirtió que el tema arreciará, pues este año arrancan los procesos con miras las elecciones de 2021, en Puebla habrá votaciones para diputados federales y locales, así como presidentes municipales.

“Hay diferencias partidistas, esto va arreciar, de una vez se los adelanto porque ya vienen las elecciones, la gente debe de saber que se van a renovar casi la mitad de los gobiernos estatales del año próximo, entonces ya están desatados y por eso son denuncias en la procuraduría para hacer quedar mal a los gobiernos”, dijo el mandatario federal.

Consorcio universitario crea "cortina de humo"

Por su parte, en conferencia de prensa, el gobernador, Miguel Barbosa, reiteró que las universidades no recibirán canonjías como en los gobiernos pasados y destacó que con la nueva Ley de Educación del Estado las instituciones educativas ya no podrán abusar de los estudiantes.

El gobernador afirmó que el Consorcio Universitario -varios de sus integrantes ligados al ex gobernador Rafael Moreno Valle-, solo intentan crear una cortina de humo.

Afirmó que están jugando con una “vieja moral del conservadurismo, de la mentira, del engaño, de la simulación”, por lo que afirmó que el ordenamiento se trata de una armonización federal, más con esta ley no se pretende atentar en contra de las instituciones.

“Las leyes estatales que es una obligación emitirlas por las legislaturas locales porque si no, no esta completo el sistema legislativo y para el cual la propia Ley General dio un plazo para su emisión que se vencía en el mes de mayo”, explicó.

Los rectores quienes se han manifestado en contra de este ordenamiento están molestos, pues las instituciones educativas ya no podrán abusar de los alumnos, pues se les impide que les retengan los documentos a los estudiantes.

El amparo

La Ley General de Educación que fue avalada el pasado 15 de mayo es igual al ordenamiento federal, solo es una armonización con la norma federal, incluso en su momento el diputado local del PAN, Oswaldo Jiménez López, reconoció que fue un copy page de la ley federal con la estatal.

El artículo 99 de la Ley Federal de Educación refiere lo mismo que el 105 del ordenamiento local, en el que se ha polemizado, pues “los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipales y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en el Estado de Puebla, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Estatal”, se cita.

Sin embargo, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta explicó que “los esta tomado igualito del artículo 99 de la Ley Federal. ¿Qué es lo que pretendía el Consorcio? Que no se pusiera en Puebla eso, eso no es posible y ellos lo saben, nada más que juegan con esa vieja moral del conservadurismo de la derecha, de la mentira, del engaño, de la simulación”, dijo el mandatario local.

¿Qué significa que los bienes muebles e inmuebles pasen al Sistema Estala de Educación?

“Que sean destinados para los fines para los cuales fueron creados, a ellos lo que les molesta son otras cosas, los asuntos por los cuales ya no podrán abusar de los alumnos, ya no, ya no van a poder retener sus documentos”, dijo el gobernador Miguel Barbosa, y aclaró que los bienes muebles e inmuebles no pasaran a propiedad del estado.

El mandatario local recalcó que con el ordenamiento estatal que es igual al federal, se establecen artículos en los cuales no podrá haber retención de documentos, como anteriormente se hacía, pues se garantiza protección a los alumnos.

Ley prohíbe condicionar documentos

A través del articulo 142 la Ley de Educación en Puebla especifica que los documentos pueden ser condicionados por falta de pagos, además señala que debe haber trato igual a los alumnos y no debe haber impedimento para el ingreso de los estudiantes a una institución educativa en el caso de que haya adeudo.

“En ningún caso, con motivo del cobro de colegiaturas o cualquier otra contraprestación, derivada de la educación que se imparta en términos de este artículo, se realizarán acciones que atenten contra la dignidad y los derechos de las y los educandos, de manera especial de las niñas y niños, incluyendo la retención de documentos personales y académicos”, se cita.

Cabe señalar que la Ley de Educación fue armonizada el pasado 15 de mayo, tras el arranque del periodo ordinario de sesiones del Poder Legislativo, el que se lleva a cabo de forma virtual.