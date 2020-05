Con el propósito de verificar que las unidades del transporte público cumplan con el decreto del Gobierno del Estado del 23 de marzo 2020, con el que se garantiza la sana distancia entre usuarios, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) infraccionó, en el periodo comprendido del 30 de marzo al 25 de mayo, a 70 vehículos por sobrepasar el 50 por ciento de su capacidad.



En este sentido, la dependencia, a través de la Dirección de Inspección y Vigilancia, implementó operativos en diferentes puntos del estado, en donde supervisores revisaron que las unidades no tuvieran sobrecupo y cumplieran con las medidas de sanitización.



Por lo anterior, la Secretaría de Movilidad y Transporte infraccionó unidades de las rutas: 44-A, 65, Cholula, S11, 52 Agua Dulce, Azteca, 52, 23-A, 17, Loma Bella, M17, 30-A, 76, 67, 2-A, 64B (tres), M8 (dos), 14-A (tres), Autotransportes Unión Serrana, 10 Roja (dos), USSA, Urbanas y Suburbanas de Transporte, 65 (cuatro), 64C, 12-A, 61 (dos), 61-A, S19, 20, S3, 45-A (dos), 12, 4 (dos), 21, 1 Luis Cabrera y NGA (tres).



Así también, las rutas de Transporte Ligero de la Sierra Norte, USSA, AUS, Federal, Autotransportes Unión Serrana, Autobuses Alas de Oro, 27-A, Canoa, M7, 8, S11, M28, S23, Libertad Cuauhtémoc, Remanente 1, 33, Cree Madero, 55, 50 y S23.

Por no respetar el “Hoy no circula”, 61 son remitidos al corralón

Por otro lado, la dependencia informa que este día fueron detenidos y remitidos un total de 61 vehículos al depósito vehicular por no respetar el programa “Hoy no circula”.



En Puebla capital se aseguraron 10 unidades, mientras que en el interior del estado fueron remitidas al corralón 51, en Amozoc, uno; Atlixco, seis; Chalchicomula de Sesma, cinco; Huauchinango, 10; San Andrés Cholula, uno; San Martín Texmelucan, ocho; San Pedro Cholula, uno; Tecamachalco, tres; Tehuacán, tres; Tepeaca, seis; Teziutlán, cuatro; Xicotepec de Juárez, uno y Zacatlán, dos.



La SMT recuerda a la sociedad que este martes no circulan los vehículos con terminación de placa 7 y 8.