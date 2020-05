A lo largo de la historia se han visto hechos de amor entre animales y humanos como el caso de Hachiko, el cual llegó a la pantalla grande y recalcó este lazo emocional.

Un nuevo caso de esta índole conmovió al internet luego de que se diera a conocer la historia de Xiaobao, que significa en chino, 'pequeño tesoro', un perro de Wuhan, China, quien desde hace tres meses espera afuera de un hospital a su dueño, un hombre jubilado que murió a finales de febrero por el coronavirus.

De acuerdo con RT en Español, el canino está día y noche en el vestíbulo del hospital Taikang de Wuhan añorando volver a ver a su amo, quien murió cinco días después de ser ingresado a causa del Covid-19.

