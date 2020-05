El gobernador, Miguel Barbosa Huerta afirmó que las acciones que en Puebla se han emprendido para enfrentar la pandemia del Covid-19 se basan en los principios de la Cuarta Transformación y recalcó su lealtad al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, afirmó que cada acción en esta contingencia sanitaria está fundada en una visión de gobierno de honestidad, transparencia, de lealtad y cercanía con el pueblo: “estoy seguro que si el presidente Andrés Manuel López Obrador hubiera sido gobernador de Tabasco, en este momento hubiera actuado así como lo estamos haciendo en Puebla, defendiendo a los tabasqueños, como yo lo estoy haciendo defendiendo a los poblanos”, dijo el mandatario local.

Barbosa Huerta fue cuestionado respecto al respaldo que le otorgó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien advirtió que las críticas a su gobierno arreciarán al acercarse el proceso electoral 2021, por ello dijo que está tranquilo, pues actúa con responsabilidad, transparencia y honestidad.

El mandatario local dijo que a pesar de las opiniones de medios nacionales, críticos a las acciones de los gobiernos de la Cuarta Transformación y que lo han referenciado como un gobernador que se ha separado de la estrategia federal, él está tomando decisiones para beneficiar a las y los poblanos, por lo que no se prestará a un juego en donde se pretenda una división con el mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador, a quien dijo admira.

“Yo sitúo perfectamente que estoy actuando con honestidad, como un hombre de a deberás, no como un payaso, no como un payaso. Estamos bien, nunca voy a mentir, no estoy hecho para mentir, aguanto vara”, dijo el mandatario estatal.

El mandatario estatal dijo que seguirá asumiendo acciones responsables con el objetivo de proteger a los poblanos ante esta pandemia del Covid-19.