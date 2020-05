Como consecuencia de la contingencia sanitaria por el COVID-19, se deben observar las recomendaciones de quedarse en casa, cumplir con la sana distancia y el frecuente lavado de manos con agua y jabón, afirmó el director del Hospital de Traumatología y Ortopedia, Francisco Morales Flores.

Expresó que debido a lesiones óseas, fracturas, esguinces y contusiones en niños, generalmente se tiene una ocupación hospitalaria del 40 por ciento, pero a consecuencia del resguardo en casa, los casos se han incrementado hasta un 80 por ciento, es decir, aumentó el doble de fracturas en el área de pediatría.

El especialista del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señaló que los niños no deben estar ociosos demasiado tiempo, ya que, al no ser atendidos o vigilados por un adulto, suben y bajan por escaleras y ventanas sin medir el peligro que esto conlleva, lo que en ocasiones provoca accidentes, como fractura en tobillo, mano, antebrazo y trauma craneoencefálico, debido a que se desesperan o aburren por no salir a jugar.

"Afortunadamente no hemos tenido quemados, sin embargo, es otra de las patologías que habría que cuidar en los niños que juegan con los enchufes, para evitar quemaduras eléctricas”.

Morales Flores indicó, que también han incrementado los accidentes entre los adultos mayores de 70 y 80 años de edad, ya que es demasiado tiempo estar en casa las 24 horas, por lo que también se estresan, aburren y buscan la forma de salir.

Los accidentes en las personas de esta edad son muy frecuentes y las facturas suelen darse en cadera, muñecas o brazos.

Con los adultos mayores también se requiere del apoyo de la familia, ya que debemos vigilarlos, pues son las personas más vulnerables en esta etapa de emergencia sanitaria, así como los niños, las mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónico-degenerativas, expresó el funcionario público.

Aunque durante la emergencia sanitaria han disminuido los accidentes automovilísticos de motocicleta o por atropellamiento en un 35 por ciento; por el contrario, los accidentes en niños y adultos mayores han incrementado.

Finalmente, indicó que se debe ver el lado positivo de quedarse en casa, disfrutar a la familia, convivir con los hijos y realizar actividades en las que se involucren padres e hijos, y retomar los lazos de unión y armonía.