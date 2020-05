Al reconocer el esfuerzo de la educación particular en Puebla, el secretario de educación pública federal, Esteban Moctezuma Barragán, afirmó que en la entidad se creó una “falsa polémica” respecto a la Ley General de Educación y desmintió que el Gobierno del Estado encabezado por Miguel Barbosa Huerta pretenda quitar propiedades a los privados, pues dijo, el Sistema Estatal de Educación significa el componente, la estructura de la educación.

En un mensaje que emitió a través de las redes sociales, el secretario Moctezuma Barragán, rechazó de forma tajante que el Estado pretenda quitar propiedades a los particulares, pues el artículo 105 del ordenamiento local que fue homologado con el 99 federal se refiere a que las escuelas privadas serán parte del Sistema Estatal de Educación en un concepto de estructura.

“En los últimos días habido una polémica falsa sobre la Ley Estatal de Puebla, lo que se dice fundamentalmente es que un párrafo en donde se afirma que las escuelas públicas y privadas y su infraestructura serán parte del sistema educativo estatal. Es algo que en primer lugar no tienen ningún problema porque si uno ve las escuelas públicas y privadas son parte del Sistema Educativo, no podemos decir que no son parte del Sistema Educativo. Cuando hablamos del número de salones que tiene en la entidad es el número de salones que suman la educación pública y la privada”, dijo.

El funcionario abundó que desde 2014 surgió la propuesta del Gobierno Federal, incluso cuando gobernó Rafael Moreno Valle Rosas, es decir, que el concepto ya existía en el ordenamiento federal, incluso desde 1993 cuando el tema ya era abordado.

“El esfuerzo de la educación privada es muy importante en México y ni modo que lo dejáramos fuera, pero un segundo argumento muy poderoso es que esto ya existía en la ley anterior. En 2014, siendo gobernador Rafael Moreno Valle se introdujo esta idea a la ley estatal, pero esto no vino de Puebla, vino del Gobierno Federal porque desde 1993, imagínense décadas, existe esta idea de un sistema educativo nacional en donde todos los esfuerzos son sumados como parte del sistema”, refirió.

Lo mismo, afirmó el funcionario federal, ocurre con el sistema Estatal de Salud que incluye tanto a los hospitales privados como a los públicos.

Con estos argumentos convocó a que no se polemice más respecto a este tema, “no veamos un problema donde no lo hay”, puntualizo.

En el mensaje dijo que las energías de toda la sociedad deben estar puestas en el contexto que el país y el mundo atraviesa, con la pandemia del Covid-19, en la protección y cuidado de las personas vulnerables y en la atención de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes universitarios.

En breve, agregó, se dará a conocer el nuevo calendario escolar para el regreso a clases, el que será el último en incorporarse a la nueva normalidad. Hasta el momento se prevé que en la entidad el ciclo escolar 2020-2021, arranque en septiembre.

Ley de Educación garantiza derecho

En respuesta al mensaje emitido por el funcionario federal, el Gobierno de Puebla destacó que la Ley Estatal de Educación garantiza el acceso, con transparencia y calidad.

En redes sociales el Gobierno de Puebla citó "la armonización de la Ley de Educación en el Estado de Puebla con la Ley General de Educación, tiene el claro propósito de encaminar los servicios educativos en beneficio de las y los poblanos para garantizar el derecho a la educación con transparencia y calidad".

La polémica por la aprobación del ordenamiento arreció el pasado fin de semana, cuando un medio nacional retomó el tema aprobado nueve días antes, es decir, el pasado 15 de mayo en el Congreso del Estado; incluso, sin mayor contexto de lo ocurrido en la discusión que el viernes Día del Maestro duró siete horas. Dicho medio informativo afirmó que el Gobierno del Estado intentaba quitar sus propiedades a los particulares, por medio de esta ley.