A un año del cambio de sede del equipo de fútbol Lobos BUAP hacia Ciudad Juárez, Chihuahua, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) mantiene la disputa legal con Garden Teas de México SA de CV, encabezada por Mario Alberto Mendivil, por el pago inconcluso de la franquicia por la venta del club hecha en mayo de 2019.

Ante ello, este miércoles 27 de mayo, con 190 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, el Consejo Universitario de la máxima casa de estudios de Puebla aprobó un exhorto a la Fiscalía General del Estado (FGE), con la finalidad de que agilicen la carpeta de investigación sobre este caso.

Asimismo, se aprueba la defensa del patrimonio universitario con el exhorto a la Fiscalía General de Justicia del Estado, a fin de que agilice la integración de la carpeta de investigación contra ‘Garden Teas de México’, S.A. de C.V., respecto a la venta del equipo @LobosBuapMX — ALFONSO ESPARZA O. (@alfonsoesparzao) May 27, 2020

En sesión virutal, los integrantes del Consejo Universitario apoyaron la propuesta de la Comisión de Legislación y la Comisión de Honor y Justicia de la BUAP, a la que dio lectura el consejero director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Luis Ochoa Bilbao, la cual recalca la necesidad y urgencia de que la FGE realice su labor de forma imparcial, esto, tras las publicaciones expuestas por el periodista deportivo Ignacio 'Fantasma' Suárez para el periódico Récord la semana pasada.

"Recordemos que Mendívil ya perdió la primera instancia ante la BUAP en este caso. El Juez NO le dio la razón para liberarlo del pago total de 270 millones que reclama la institución de acuerdo con el convenio pactado. El empresario depositó 90 millones de pesos, que pretendía fuera aceptado como pago total de la franquicia. Para no entrar en lenguajes legales, el juez en esa primera instancia dictaminó que Garden Teas NO podía haber vendido la franquicia, es decir, esta sería NULA así como todos los actos. La apelación y la posible sentencia en el tribunal de Alzada va encaminada en ese mismo sentido".

El reconocido periodista señaló en su columna que la BUAP tiene muchas probabilidades de ganar el juicio iniciado a mediados del año pasado contra Garden Teas; sin embargo, esto podría no aplicarse por varias razones, entre ellas, un presunto apoyo del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, quien ha tenido varios desencuentros con la BUAP.

"En uno de los muchos mensajes de conversaciones de WhatsApp que me llegaron, se asegura que Mendívil les habría presumido que Miguel Barbosa, ya había dado instrucciones para que se presentaran denuncias contra la hija del rector Alfonso Esparza, para que lo acusaran de extorsión o malos manejos, para poder así fincarle responsabilidades penales y obligarlo a negociar un menor pago por el equipo. Tal apoyo oficial -asevera el mensaje- incluía archivar la denuncia por fraude contra Mendívil, para que NO le finquen responsabilidad penal en la venta del equipo a Juárez".

En ese sentido, la BUAP expuso que, de ser ciertas las versiones, la FGE podría poner en tela de juicio su actuar al grado de archivar la investigación del caso.

Cuna de Lobos 'Bravos'

La historia entre la BUAP y la denuncia contra Mario Alberto Mendivil inició el 27 de junio de 2019, un mes después de concretarse la venta del equipo hacia Ciudad Juárez.

La denuncia contra Garden Teas de México, fue porque Mendivil quería pagar 90 millones de pesos por el club, cuando en el contrato estipulado de la BUAP y su grupo, estipulaba el pago de 180 mdp en caso de que la franquicia fuera vendida en los siguientes tres años.

Por ello, la BUAP consideró que la venta fue “sin tener derecho alguno”, aunado a que la Federación Mexicana de Fútbol permitió la venta en cayendo en temas irregulares como el cambio de franquicia fuera de tiempo y forma.

La carpeta de investigación del caso Lobos BUAP está registrado con el número 05/2019 dirigido a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la FGE.

La BUAP busca que el grupo de Mendivil pague los 180 millones de pesos estipulados por la venta del equipo.

El rector Alfonso Esparza expresó en varias ocasiones que busca el monto con el fin de destinarlo a temas de investigación y educación de la BUAP; descartó el regreso del club licántropo a Ciudad Universitaria.