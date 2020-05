Luego de deplorar el uso político de regidores que únicamente aprovechan los reflectores de medios informativos en lugar de trabajar en beneficio de los ciudadanos, el coordinador del Cabildo, Ángel Rivera Ortega, exigió denunciar a la empresa Full Hen S.A. de C.V., por intentar la venta de 12 ventiladores reciclados.

El coordinador del "Juntos Haremos Historia" precisó que no va a permitir que se usen estas acciones para demeritar a la administración de Claudia Rivera Vivanco.

Además advirtió que va a usar los foros que estén a "nuestro" alcance para debatir y hacerle saber a la ciudadanía quién verdaderamente tiene la razón y en este caso con documentos e información darán paso a la verdad revelada la semana previa.

Reiteró que el gobierno riverista no tuvo responsabilidad en el proceso porque, como indican documentos oficiales de la empresa y Ayuntamiento, se lee claramente que la firma no cumplió con el aspecto requerido de enviar productos nuevos en sus envolturas originales, aspecto que debe conocer la población.

Valoró que existe la información pertinente para que la comunidad conozca que cuando hubo 15 millones de pesos la autoridad estatal no los quiso recibir, pero ahora ese presupuesto deberá ser usado para las personas que más los necesitan por el caos económico causado por el Covid-19.

El regidor petista pidió, nuevamente, sumarse a la petición de denunciar a Full Hen porque no se puede permitir que haya lastimado la imagen de la administración municipal y no pase nada.

Reiteró que el incidente no puede quedar al aire y ya sea el Síndico o el Secretario de Administración, realicen las acciones legales correspondientes.

"No lo podemos permitir. No se puede quedar al aire y se debe denunciar a la empresa”.

Durante la comisión de Patrimonio y Hacienda, lamentó que el grupo del G5 únicamente hable para obtener bonos políticos ante la elección que se aproxima, pero no se note trabajo de campo, pero sí pura demagogia

Recordó que el Ayuntamiento no pagó ni cinco centavos, porque el contrato especificaba que en caso de no recibir los aparatos en sus envolturas originales no sé cerraría la compra-venta, además la empresa reconoció en su comunicado que no cumplió con las expectativas del comprador.