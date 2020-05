El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, confirmó que el diputado local del Partido del Trabajo (PT), José Juan Espinosa Torres acudió a su despacho el día sábado; sin embargo, no dio detalles de la conversación, tampoco sobre el supuesto “perdón” que le ofreció por los ataques que desde la tribuna del Poder Legislativo le lanza de forma constante.

“Respecto a lo que pudo haber pasado un día un sábado aquí en mi oficina, no quiero revelarlo, pero a ver en el debate legislativo que se vuelve intenso, entiendo del debate legislativo luego se dicen cosas que se deben de reservar, pero bueno, no voy a contar detalles de más”, dijo el mandatario local.

Y es que, durante la sesión ordinaria del pasado miércoles que se elevó de tono, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, exhibió que el diputado local del PT le solicitó “perdón” al mandatario local.

Biestro Medinilla, pidió el uso de la voz argumentando discriminación y de xenofobia de su homólogo cholulteca, a quien le recordó que por varios días se plantó en las oficinas de Morena para ser aceptado, lo que dijo fue una mala decisión.

“Denunciar aquí la xenofobia, la discriminación, la mentira, porque también sé cuándo José Juan Espinosa fue a decirle al gobernador: perdóneme por favor Señor, perdóneme por favor. Ya si lo niega sería terrible, también gente del PAN me ha comentado que se le fue a hincar a Rafael Moreno Valle para que no le hiciera nada. Soy una persona limpia a toda prueba, no he hecho nunca nada de lo que me avergüence, a diferencia de él que tiene millones y millones de pesos de los cuales es propietario y sus familiares o copropietario. No somos iguales”, indicó.

El diputado José Juan Espinosa Torres fue observado en sus cuentas públicas a su paso por la presidencia municipal de San Pedro Cholula, un tema que aún sigue pendiente en la Auditoría Superior del Estado.