El gobernador, Miguel Barbosa Huerta afirmó que el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza Ortiz, no es su enemigo.

“Yo no considero enemigo al Doctor Esparza. Es la primera vez que alguien se declara enemigo mío, yo no lo considero mi enemigo. Si él violó la ley o si la ha violado por años y si una autoridad lo investiga por las violaciones a la ley en este momento que yo soy gobernador, eso no lo debe mover a considerarme su enemigo, no. De mi parte no hay una posición de considerarlo mi enemigo, de ninguna forma, pero si violó la ley y la ha violado, no seré yo quien impida que se aplique la ley en contra de él o de quienes violen la ley”, dijo el mandatario local.

Esto en respuesta a las declaraciones del rector de la BUAP, quien durante la sesión del Consejo Universitario, el pasado miércoles afirmó que el mandatario local señaló que “es más importante acrecentar las batallas, que es más importante arremeter contra los que considera sus enemigos y ahora me incluyo entre ellos”, dijo.

El jefe del Ejecutivo local dijo que todos los días está atendiendo acciones para enfrentar la pandemia del Covid-19, en el cuidado de la salud de las personas, realizando proyectos para la reactivación de la economía en el estado.

“Todos los días y hoy la atención de cada asunto sobre el tema de la pandemia es prioridad de mi gobierno y de todos los gobiernos. Hoy estamos ocupados los gobernantes de atender este asunto porque el verdadero combate a la pandemia está en los estados, ese sí es un asunto de la sociedad”, puntualizó el mandatario local.

Barbosa Huerta refirió que desconoce la investigación o proceso en contra de la hija de Esparza Ortiz, Luz Andrea Esparza, quien formó parte de la directiva del equipo de futbol Lobos BUAP, en donde se detectaron irregularidades financieras.

El mandatario dijo que “no estoy interesado en que la ley se vuelva una especie de línea imparable, la ley tiene que aplicarse de manera natural, si el doctor Esparza no ha violado la ley que no tenga temor”, sostuvo.

A pregunta de las donaciones o acciones que realiza el rector de la BUAP para ayudar a la atención de la pandemia del Covid-19, el mandatario local refirió que no conoce ninguna aportación que la Máxima Casa de Estudios haya otorgado.