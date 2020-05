El cohete Falcon 9 despegó este sábado desde la plataforma 39A del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, en el primer vuelo espacial con humanos a la Estación Espacial Internacional (EEI) desde suelo estadounidense en nueve años.

