El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa no está internado en el Hospital Los Ángeles, como lo aseguraron usuarios en redes sociales, pues la titular de Comunicación Social del Gobierno de Puebla, Verónica Vélez Macuil desmintió tal rumor.

Por medio de sus redes sociales, Vélez Macuil señaló: "totalmente falsas, las versiones sobre la salud del gobernador @MBarbosaMX, que se encuentra con su familia preparando el trabajo de la semana. Esos portales son los mismos de siempre, ya los conocemos", cito.

Y es que, además de que usuarios en redes sociales señalaron que el mandatario local está internado en un nosocomio privado, un portal de noticias dio por hecha esta información, por ello lo mencionado por Vélez Macuil en redes sociales.

Cabe señalar que, de lunes a viernes el jefe del Poder Ejecutivo local, ofrece conferencias de prensa, en las que informa el número de contagios de Covid-19 y las acciones para enfrentar la pandemia en la entidad.

En su cuenta en Twitter, la titular de Comunicación Social del Gobierno de Puebla, Verónica Vélez Macuil, lamentó la información que circuló en redes sociales, pues dijo que es falsa y que además Fernando Manzanilla Prieto, diputado federal y ex secretario de gobernación está detrás de la difusión de esta noticia.

Deja mentir Liliana, me quedó claro cuando me dijiste que trabajabas para @Fer_Manzanilla pero no se exhiban tan feo. El gobernador @MBarbosaMX se encuentra bien de salud muy a su pesar. https://t.co/nE2bgT9HqF