Un total de 445 automovilistas fueron detenidos y remitidos al corralón durante la tercera semana del programa “Hoy no circula”, en el cual participan las secretarías de Movilidad y Transporte, Salud, Medio Ambiente y Seguridad Pública, a través de Vialidad Estatal.



Del 25 al 31 de mayo se implementaron 168 puntos de revisión en diferentes vialidades del estado, en donde se detuvieron el siguiente número de unidades: Puebla capital, 59; Acatlán de Osorio, nueve; Amozoc, 17; Atlixco, 49; Cuautlancingo, tres; Chignahuapan, cuatro; Chalchicomula de Sesma, 57; Coronango, cinco; Huauchinango, 49.



Además, fueron asegurados en Huejotzingo, 21; Izúcar de Matamoros, 10; San Andrés Cholula, 10; San Martín Texmelucan, 43; San Pedro Cholula, 10; Santa Clara Ocoyucan, cinco; Tecamachalco, 15; Tehucán, 12; Tepeaca, 26; Tezitulán, 23; Xicotepec, 20; y en Zacatlán, ocho.



Dicha medida, que tiene como objetivo mitigar la dispersión y transmisión del COVID-19, estará vigente durante la contingencia sanitaria en 21 municipios de la entidad.



La dependencia recuerda a automovilistas no circular con el último dígito de la placa: 5 y 6, los días lunes; 7 y 8, martes; 3 y 4, miércoles; 1 y 2, jueves y 9 y 0, viernes. Mientras que para los fines de semana: sábado, 0, 2, 4, 6 y 8 y domingo: 1, 3, 5, 7 y 9.



La Secretaría de Seguridad Pública resalta que los vehículos detenidos no pagan multa, solo el arrastre y corralón; mientras que la Secretaría de Medio Ambiente y de Salud, inspeccionan los automóviles y conductores, a fin de que utilicen el cubrebocas y sigan las medidas de prevención.