Policías estatales exigen mejores salarios y horarios; mantienen paro

En protesta por las malas condiciones laborales, el bajo salario y para pedir la destitución de altos mandos, desde la mañana de este martes, elementos de la Policía del Estado de Puebla entraron en paro de actividades. Poco después, arribaron a las instalaciones de la Policía estatal, David Méndez Márquez, secretario de Gobernación y Raciel López Salazar, para establecer una mesa de diálogo, sin embargo, los uniformados la rechazaron, y pidieron una pronta solución a sus demandas. Además, dentro de las exigencias, estaba la destitución del secretario López Salazar. También, durante el paro, algunos elementos de seguridad sacaron por la fuerza al recién nombrado coordinador de Despliegue Territorial de la Secretaría, Jorge Alberto Paniagua Romero. Los uniformados, aseguraron que, de no contar con una respuesta favorable, no solo no regresarían a laborar, sino que además, la inconformidad se extendería a todo el estado.