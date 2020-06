El diputado Juan Pablo Kuri Carballo, respaldó la propuesta de aumento salarial del 14 por ciento a los integrantes de la Policía Estatal, además hizo un llamado al Gobierno del Estado para continuar con el combate a la delincuencia que ha dado buenos resultados.

"Los resultados sí importan, también seguir luchando sin descanso hasta conseguir una baja significativa en los delitos que laceran a la sociedad poblana".

Afirmó que es importante reconocer la efectividad de las políticas que se han venido desarrollando en el Estado de Puebla, para lo cual, presentó los siguientes datos que proporciona el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

"19.06 % ha caído el número de delitos del Fuero Común, en el primer cuatrimestre del año, comparado con el mismo periodo de 2019. Cifra que es mejor al dato nacional, el cual cayó en el mismo periodo apenas el 7.87%", expuso.

Agregó: "Un 74.30% cayó el número de delitos contra la libertad personal en el primer cuatrimestre del año, comparado con el mismo periodo de 2019. Cifra que también es mejor al dato nacional, el cual cayó en el mismo periodo apenas el 9.68%".

"28.38 % cayó el número de delitos contra el patrimonio en el primer cuatrimestre del año, comparado con el mismo periodo de 2019. Mientras que a nivel nacional cayó en el mismo periodo, apenas el 16.40%".

Destacó que el Estado, a través de sus instituciones, está obligado a satisfacer las demandas de la población, siendo la seguridad pública, la principal exigencia de los ciudadanos y ciudadanas de Puebla y, en general, de todos los mexicanos.

"La importancia de la seguridad pública radica en que es una parte esencial del bienestar, crear las condiciones para que un individuo realice sus actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio y sus bienes están protegidos y fuera de todo peligro, daño o riesgo, es fundamental para el desarrollo integral de las personas; no debemos olvidar que, no hay desarrollo sin seguridad, que no hay progreso sin orden social y no hay prosperidad sin paz".