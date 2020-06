En pleno pico de la pandemia del Covid-19, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, reiteró el exhorto a las y a los ciudadanos a cumplir con los decretos que emite su administración, para con ello cortar la cadena de contagios, pues tan solo en un día se contagiaron 161 personas y fallecieron 15.

Descartó una vez más que su gobierno utilice el toque de queda y dijo que solo por medio de decretos como los que ha emitido desde hace dos meses que comenzó la pandemia esta enfrentando esta emergencia sanitaria, además de la aplicación de los recursos.

“Estamos muy preocupados y quiero expresar de manera muy clara mi preocupación a los poblanos y poblanas, no es pesimismo, no estamos rebasados, tenemos una conducción controlada de esta crisis de salud, pero necesitamos que la sociedad responda. No es un asunto que el gobierno determine con medidas, las medidas las pone el gobierno pero quien las aplica es la propia sociedad. Acá en nuestro sistema legal político no existen los toques de queda, ni yo los aplicaría, no piensen como las noticias que tienen en Estados Unidos, donde en una ciudad hay toques de queda”, dijo el gobernador.

El jefe del Poder Ejecutivo lamentó que el miércoles haya sido un día negro para el país, al reportarse 3 mil 912 contagios y ya se llegue hasta los mil 92 muertos al día; dijo que “estamos llegando a la curva más alta de la pandemia, esperamos disposiciones en relación a las medidas adoptadas por ellos, nosotros las vamos asumir para los poblanos”, puntualizo.

El mandatario local confió en que para los siguientes días la curva de contagios disminuya, para que a partir del 15 de junio se comience la reactivación económica al 30 por ciento en las industrias automotriz y de la construcción, y a partir de esto se comience la movilidad en otros rubros de la economía, como restaurantes, hoteles y tianguis comercios de diversos giros