El diputado Héctor Alonso Granados justificó la violencia intrafamiliar que se incrementó durante la pandemia, señalando que se debe a la escases de cerveza, además, en plena sesión agredió verbalmente a la legisladora Nora Merino Escamilla, quien estaba pidiendo una moción.

A un año de que fue expulsado de la bancada de Morena tras declarar que "si las mujeres no se quieren embarazar, que no abran las piernas", ahora el legislador durante la sesión virtual minimizó los hechos violentos, y la petición de las diputadas para que haya acciones por parte de las autoridades para frenar las agresiones de los hombres hacia sus parejas.

El hoy diputado por Movimiento Ciudadano, justificó la violencia intrafamiliar durante el confinamiento por la emergencia sanitaria por Covid-19 argumentando "la falta de cerveza" que ha provocado que hombres y mujeres se conviertan en “energúmenos”.

Durante la discusión de un exhorto a la Secretaría de Igualdad Sustantiva para atender eficazmente las agresiones que han sufrido las mujeres, señaló que son varios los factores que intervienen en este problema social.

Ironizó que la suspensión de la producción de cerveza fue "una brillante idea" del Gobierno Federal y la falta de esta bebida alcohólica ha producido que las personas modifiquen sus conductas, tornándose agresivas.

El legislador advirtió que esta violencia no es exclusiva de hombres hacia mujeres porque la ingesta de bebidas embriagantes es por igual y ambos asumen posturas de confrontación.

"El DIF no está dando auxilio y cobijo en lugar específico, a estas mujeres que con pretexto de la pandemia sufren agresiones en casa, por maridos que ante la falta de cerveza que paró producción por indicaciones del gobierno federal, se ponen como energúmenos al no tener cerveza, aunque también las mujeres, porque beber no es cosa de hombres".

Alonso Granados agregó que un factor para no atender los llamados de auxilio por violencia contra las mujeres es la falta de elementos policiacos y que algunos se encuentran protestando, exigiendo un aumento salarial prometido desde el año pasado.

La agresión

Por otra parte Héctor Alonso Granados gritó “cállate tú” y “ya estuvo bueno que estas niñitas se estén metiendo” la diputada Nora Merino Escamilla, quien a su vez pidió que se envíe a la Conavim, Instituto Electoral del Estado (IEE) y al órgano interno de control del Congreso del Estado, el video y la versión estenográfica del momento en que su compañero le faltó el respeto.

Durante la sesión ordinaria virtual, se discutió el punto de acuerdo dirigido a la Secretaría de Salud estatal para que otorgue un pago adicional al personal médico que atiende a personas con Covid-19 debido al riesgo laboral.

Luego que el punto fue aprobado, Héctor Alonso pidió la palabra para manifestar su inconformidad porque el exhorto que presentó el 4 de marzo para pedir cubrebocas y equipo especializado al personal de la salud aún no es aprobado por la Comisión de Salud.

Segundos después fue interrumpido por Nora Merino quien pidió una moción de procedimiento, sin embargo Alonso le contestó “cállate tú”, “no me interrumpa diputada estoy en uso de la palabra, ya estuvo bueno que estas niñitas se estén metiendo”.

Ante las expresiones del diputado, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Mónica Rodríguez Della Vecchia pidió que se condujera con respeto, le recordó que no hay diálogo entre los legisladores, pero que tomaría nota de su inconformidad porque su exhorto todavía no es aprobado por la Comisión de Salud, que preside la morenista Cristina Tello.

La constante de Héctor Alonso

El pasado 21 de mayo de 2019 Héctor Alonso Granados se lanzó en contra de legisladoras, a quienes llamó hipócritas y ridículas, y el legislador en el momento de decirlo, presumió que contaba con fuero ya que lo hizo en la máxima tribuna del Congreso, por lo cual no podría ser sancionado.

El legislador reiteró que nadie puede ser reconvenido por lo que se diga en la tribuna ya que es una de las garantías que tienen los legisladores, y por lo tanto tampoco puede haber una sanción al interior de Morena en contra de uno de sus militantes.

La agresión fue luego de que los diputados dieron cumplimiento a la recomendación con la iniciativa presentadas por las comisiones unidas de Igualdad de Género, y la de Medio Ambiente, con la cual los espectaculares publicitarios dejarían de ser utilizados para colocar publicidad con contenido sexista.

El diputado Héctor Alonso Granados dijo que la medida era ridícula y se cae en mojigaterías, además sostuvo que era una actitud confesional y retrógrada, llamando “hipócritas” a sus compañeras.

Aseguró que se viola la libertad de expresión y la gente podrá ampararse en contra de la reforma.