Producto del Covid-19 la recaudación en Puebla tendrá un impacto negativo de hasta nueve mil millones de pesos, estimó el gobernador, Miguel Barbosa, pues la pandemia provocó la caída de ingresos propios y federales.

El mandatario estatal explicó que el estado recibe de recursos federales 90 mil millones de pesos y su administración calculó una recaudación por ocho mil millones de pesos de pesos; sin embargo, “toda la recaudación tanto federal como estado se cayó, no se va a caer, se cayó. Si al final de año, el impacto de esta crisis es menor será de cuatro mil millones de pesos en su recaudación de ambos ingresos, si es intermedio será de seis mil y si es mayor será de nueve mil millones de pesos”, dijo.

A pregunta de Intolerancia Diario, respecto a los apoyos que el Gobierno del Estado otorgará a los empresarios para la reactivación económica, el jefe del Ejecutivo Estatal señaló que su administración estará apoyando en la medida de sus posibilidades, para que partir de la tercera semana de junio comience la reactivación económica de forma paulatina.

“Hemos tomado acciones en relación a la reactivación económica de muchas formas, nuestro decreto que postergó el tema fiscal en su cobro de los impuestos en el estado, que son muy pocos los que le toca a los estados cobrar, la condonación de los mismos es una parte, después pusimos una garantía en Nafinsa para otorgar créditos a poblanos entre 500 y 500 mil pesos y después hemos estado solicitando al seguro social y hasta ahorita no hemos tenido respuesta”, dijo.

El gobernador, detalló que mes con mes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) está girando los recursos al estado, de acuerdo a las estimaciones para este 2020; sin embargo, son recursos que ya tienen un destino, no se guarda.

“Hoy hay una serie de fondos federales que van a compensar de alguna manera no total en un porcentaje lo que las prerrogativas federales tienen calculado, pero el año o que viene no habrá eso (…) el dinero se gasta mes con mes, el Gobierno no cuenta con la recaudación de ingresos estatales, son los que se están juntando. Estamos en una crisis y seguiremos apoyando de acuerdo a nuestra competencia y posibilidades”, refirió el mandatario local.

Como parte de la reactivación económica, el Gobierno del Estado condonó impuestos a las Micro, Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas, por lo que esto tendrá un impacto al finalizar el ejercicio fiscal.