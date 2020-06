El exvicepresidente Joe Biden alcanzó este viernes un total de mil 993 delegados, con lo que se convierte formalmente en el candidato demócrata a la presidencia y enfrentará al actual mandatario Donald Trump en los comicios de noviembre de 2020.

Biden se había consolidado como el único demócrata en la carrera por la candidatura después de que el senador de Vermont, Bernie Sanders, abandonó la contienda en abril de este año. No obstante, la victoria para el exvicepresidente quedaría asegurada hasta rebasar los mil 900 delegados en los estados de Estados Unidos.

Folks, tonight we secured the 1,991 delegates needed to win the Democratic nomination. I'm going to spend every day fighting to earn your vote so that, together, we can win the battle for the soul of this nation. https://t.co/sl3wFGabpg