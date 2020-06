El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reiteró que la “nueva normalidad” no significa abrir empresas con actividades no esenciales o salir al espacio público, pues de no acatar las medidas aumentará el número de contagios. Asimismo, reiteró que no hay una invitación para abandonar el confinamiento por parte de la dependencia.

El total de contagios y defunciones aún se concentra en la zona del valle de México y que de los 45 mil 317 casos sospechosos, se podrían confirmar hasta el 40 por ciento, dijo.

La ocupación hospitalaria de la Red IRAG se encuentra en un 45 por ciento, equivalente a 10 mil 92 camas de atención general, mientras hay un 38% de ocupación de camas para casos graves que requieren ventilador.

López Gatell indicó que la epidemia ha sido un reto para un sistema de salud con un historial de calidad y cobertura limitados, asimismo, para la atención de enfermedades crónicas, debido a que las unidades de atención médica están priorizando los casos de contagio por Covid-19.

Sin embargo, recordó que solo se reprogramaron las cirugías y actividades que no ponen en riesgo la salud de las personas y se estableció un convenio con hospitales privados para atender estos padecimientos.

El funcionario señaló que una segunda ola de coronavirus podría surgir entre octubre y abril junto con la reactivación de la epidemia de influenza en el hemisferio norte, aunque esto no puede asegurarse, acentuó, esto puede inferirse debido a la similitud de ambas enfermedades en su transmisión y aparición en temperaturas frías, por lo que no se considera retirar las conversiones hospitalarias.