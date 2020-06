Tras los operativos de Seguridad, Vigilancia y Prevención al Delito implementados en Chalchicomula de Sesma, elementos de la Dirección de Tránsito municipal a cargo de David García Juárez detuvieron a un tractocamión por no contar con ambas placas de circulación, licencia y tarjeta de circulación, razón por la que fue trasladado al corralón; sin embargo, el propietario de la unidad, quien se identificó como el edil de Tequexquitla perteneciente al Estado de Tlaxcala, Óscar Vélez Sánchez explotó contra los uniformados.

“Pinche cuico, deja de mamar cabrón, además no está dentro de tus atribuciones” e insiste “Cuico, policía, como sea, soy presidente municipal de aquí de El Carmen Tequexquitla y no te vas a llevar el camión”, se oye en el video enviado a Intolerancia Diario con una duración de 24 segundos en donde el chofer de la unidad se comunica vía telefónica presuntamente con el dueño del tractocamión y quien se identifica como alcalde de un municipio del estado vecino de Tlaxcala.

Los hechos se suscitaron el pasado 6 de junio de 2020 en la carretera El Seco- Esperanza a la altura de la calle 7 poniente y de acuerdo al reporte de la Dirección de Tránsito municipal de Chalchicomula de Sesma señala que se detuvo a la unidad por falta de ambas placas y tarjeta de circulación y el chofer no tenía licencia, motivo por el que se levantó la infracción y el vehículo fue enviado al depósito vehicular.

Sin embargo, sobre el trayecto al depósito vehicular, se interceptó a la grúa que llevaba el tractocamión por un vehículo marca Kia Soul que obstruyó su carril de circulación y el libre tránsito obligando a detener su marcha; en el lugar, un sujeto quien aseguró ser el edil de El Carmen Tequexquitla se enfrentó con los uniformados.

“Llegando al lugar la guardia Nacional el Sub Oficial Constantino Nava, con 2 elementos más en la unidad 1871 y policía Estatal el oficial Omar González Vázquez, con 6 elementos más en las unidades PE 1721 y PE 1795, así como policía municipal de Chalchicomula de Sesma la Oficial María Vianey, en la unidad PM 068, con 2 elementos más. Aunado a ello se le informa que su vehículo se llevará al depósito vehicular por circular el día que no le corresponde ejecutando el decreto "hoy no circula" terminación (0,2,4,6,8), llegando al lugar una grúa de plataforma de la empresa HEMS, enganchandolo y trasladandolo al depósito vehicular”, precisa.