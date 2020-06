Lizbeth Mondragón Bouret

Comerciantes del municipio de Izúcar de Matamoros denunciaron que recientemente fueron víctimas de defraudadores, quienes están circulando billetes falsos con denominación de 500 pesos; por lo que, advierten a la población en general para que no se dejen sorprender y exigen a las autoridades correspondientes a realizar las investigaciones.

A través de las redes sociales y de la prensa regional, como la Voz de Izúcar, comerciantes de este municipio situado en la Mixteca Baja Poblana, denunciaron que recibieron billetes apócrifos con denominación de 500 pesos; por lo que, presumen que exista una banda de falsificadores en la región que esté detrás de este acto ilícito en la región.

“Una red de falsificadores de papel moneda, pudiera estar operando en este municipio de Izúcar de Matamoros”, coinciden al menos cinco comerciantes de dicha demarcación quienes fueron sorprendidos por esta red de estafadores, como pago de sus productos.

Y es que, en el momento, una de las víctimas cuyo negocio se localiza en la colonia Jardín no se percató que el papel moneda apócrifo que había recibido como pago por la venta de ropa era falso “hasta después que se fue la mujer que me pagó con el billete de 500 pesos, me percaté que el billete comenzó a despintarse (…), traté de buscar a la defraudadora, pero ya no la encontré”.

Finalmente, los comerciantes recomendaron a la ciudadanía en general a revisar los billetes y verificar su autenticidad “por el momento, las prisas, no nos dimos cuenta, hasta que extendí el billete vi que no tenía hologramas, la textura es diferente. Esperamos que las autoridades del Estado lleven a cabo las investigaciones”.

Cabe mencionar que para notar la diferencia entre el papel moneda verdadero y falso, se debe recurrir a los candados de seguridad como: la tinta, el color, la cinta de seguridad y los elementos 3D son los que te aseguran la autenticidad del billete.