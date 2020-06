En lo que va de 2020, autoridades fiscales han conseguido recuperar al menos 27 mil 828 millones de pesos por actos de fraude y evasión, de grandes y medianas empresas.

Aunque en la lista figuran compañías como América Móvil, Walmat, IBM y Femsa, también hubo otras empresas que tuvieron que resarcir el daño por haber evadido impuestos mediante el uso de facturas para simular operaciones.

La razón por la que sus nombres no figuran es porque no cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), y por lo tanto, no están obligadas a darlo a conocer de manera pública.

En el acuerdo, además de reparar el daño al erario, las empresas tuvieron que dar a conocer que actuaron mal e invitar a los contribuyentes a no seguir su ejemplo.