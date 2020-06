Eukid N. fue vinculado a proceso por el delito de lavado de dinero, confirmó el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, por lo que el ex operador principal de Rafael Moreno Valle no solo enfrenta un proceso por el delito de extorsión.

“Todas las empresas debieran desarrollar actividades licitas, no sea que al rato el gobierno tenga que pagar las quincenas de la empresa de Eukid Castañón, no se vale. Decirte que Hoy, hace unos minutos el Señor Castañón fue vinculado a proceso en una segunda causa por el uso de recursos de procedencia ilícita. No solo es el tema de la extorsión, es el tema de ya una causa más de haber hecho operaciones con el uso de recursos de procedencia ilícita”, confirmó.

A través de la columna de Parabólica.MX escrita por el periodista Fernando Maldonado se ventiló que el ex diputado federal y local del PAN enfrenta de manera formal una denuncia por el delito de lavado de dinero, cuya pena podría alcanzar hasta los 15 años, en el caso de resultar culpable.

El gobernador manifestó que ese personaje hizo mucho daño en el estado, por lo que ya es un tema que la autoridad competente resuelva.

Cabe señalar que en la columna publicada este lunes se da a conocer que trabajadores de la empresa Solución Total Consultores SC ya manifiestan su molestia debido a la falta de pago de sus quincenas, por lo que el gobernador Miguel Barbosa Huerta desmarcó a su gobierno de intervenir en el pago salarial de esta firma.