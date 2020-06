Los audios en los que Eukid N. amenaza a dos abogados lo que llevó a una primera denuncia en su contra, como lo dio a conocer el portal Parabolica.MX representan la forma y estilo de cómo se ejerció el poder durante ocho años, en la época de Rafael Moreno Valle Rosas, consideró el gobernador, Miguel Barbosa Huerta.

El mandatario local rechazó que Eukid N., principal operador político de Rafael Moreno Valle Rosas –como así se asume-, controle en la actualidad en Centro Penitenciario de San Miguel, pues éste ya es otro tiempo, en el que la ley se aplica y en el que se han desarticulado a las bandas de criminales que incluso operaban en ese sitio.

“Ese audio repulsivo representa la forma de cómo se ejerció el poder y el estilo, de cómo se ejerció el poder en Puebla por el morenovallismo y por el panismo por ocho años, amenazando intimidando, extorsionando, creando miedo, tomando lo que querían cometiendo delitos así se ejerció el poder público y ya el uso abusivo de excitantes es una cosa personal del Señor que declara pero no hay forma de que lo que dice ahí sea real hoy”, dijo el mandatario local.

Revelan audios amenazas de muerte por parte de Eukid ‘N.’ a víctimas de extorsion 🔴📡 pic.twitter.com/DmKYPMmGVE — Parabólica en red (@ParabolicaRed) June 8, 2020

En Puebla, dijo el mandatario local, el poder vinculado al crimen se ejerció durante la administración de Moreno Valle Rosas; sin embargo, agregó que los tiempos cambiaron y ahora se aplica la ley.

“Solamente se va aplicar la ley, pero hay quien dice que ya no se aplique la ley, que ya no, como le dijo alguien a Moreno Valle: hay que darle la vuelta a la hoja y trabajar juntos. No, no, claro que no, claro que no, que la ley se aplique solo eso. Es lo único que va a pasar en esta etapa del gobierno de Puebla”, sentenció el mandatario local.

El contenido de los audios

Una disputa personal llevó a Eukid N. a amenazar a extorsionar a dos abogados, de acuerdo a la información que ha sido publicada, el panista se asume como un operador del ex mandatario local y senador fallecido, pero además presume que no está debilitado como muchos lo creen.

‘Hoy estoy débil, eso piensan, yo no tengo un pelo de pendejo, y tú y tu socio para mí son unos putos bichos, aparte te voy a decir una cosa, me acusaron de enriquecimiento ilícito, que estoy en la UIF (Unidad de Inteligencia financiera) y en la Fiscalía General, me vale una chingada. Entiendan con quien puta madre se están metiendo’, señala en uno de los audios.

En los audios ventilados Eukid N. presume el control que ejerció en el penal de San Miguel y también la red de espionaje que ejerce a quienes considera sus enemigos, a quienes además amenaza con presentarles al “valle de las calacas”.