Gobernador de Guerrero se contagia de Covid-19

Héctor Astudillo declaró: “yo mismo pensé que no me iba a tocar a mí, pero ya me tocó”

Foto: Cortesía

Este martes, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, dio a conocer que está contagiado de COVID-19. Detalló que, luego de sentir que padecía algunos de los síntomas que provoca el coronavirus, se realizó la prueba correspondiente, cuyos resultados arrojaron que es positivo al nuevo coronavirus. No obstante, el gobernador aseguró que continuará dando seguimiento a los asuntos del estado mediante los mecanismos virtuales que se han utilizado desde que inició la contingencia sanitaria. “Yo mismo pensé que no me iba a tocar a mí, pero ya me tocó, reconoció el mandatario estatal. Estaré pendiente de todo, estaré pendiente de todos los avances para enfretar esta dura pandemia que es una realidad (...) Cuiden a su familia, cuiden a los suyos, cuiden a los adultos. Estamos en un momento todavía difícil”, detalló. Además, en su mensaje Astudillo añadió que se encuentra bien, solo con algunos malestares, pero nada de gravedad. Tengo una información muy importante que compartir con ustedes, les informo que la prueba que me practiqué del COVID19 ha resultado positiva. pic.twitter.com/bnwVrYzDj9 — HectorAstudillo (@HectorAstudillo) June 9, 2020

