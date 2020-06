A cachazo limpio tres sujetos se apoderaron de los valores de pasajeros de un autobús de la línea Vía, cuando circulaba a la altura de La Venta, en la carretera federal Amozoc-Nautla, la mañana del martes 9 de junio.

Los delincuentes abordaron la unidad en la misma zona donde fue el asalto,de inmediato se dirigieron a los pasajeros y al conductor, les gritaron que se trataba de un asalto, despojando a cada uno de sus valores.

Uno de los pasajeros se negó a entregar su celular y su cartera y uno de estos le dio un cachazo en la cabeza, causándole lesiones severas.

Cuando los delincuentes se bajaron de la unidad y se retiraron a bordo de un vehículo de características no reveladas, el conductor se traslado a las instalaciones de la Policía Municipal de Nopalucan, pero no los quisieron atender, les dijeron que no era su zona.

Los afectados entonces se trasladaron a las oficina de la Policía Municipal de Lara Grajales, donde además de tomar la denuncia, fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja, que le brindaron atención médica al herido u a los que sufrieron ataques de pánico.

La Fiscalía General del Estado (FGE), se hicieron cargo de las respectivas investigaciones.