Con nuevo elenco llega a la Angelópolis la obra de teatro “Rosa de dos aromas”, con las actuaciones estelares de las primeras actrices y hermanas Sylvia Pasquel y Rocío Banquells bajo la producción de Rubén Lara.

La cita el viernes 21 de agosto en funciones de 7 y 9 de la noche en el Teatro Principal.

Cabe decir que esta obra, se llevaría a cabo el martes 24 de marzo, sin embargo al principio fue cancelada debido a la contingencia de salud por el Covid-19. Ahora para deleite de los amantes del buen teatro, el montaje fue reprogramado.

De la obra y sus personajes

Recordando un poco, esta obra es una de las más rentables en varios países, gracias a que su temática es atemporal así como sus dos personajes en escena.

La obra en México ha contado en sus diferentes temporadas con las actuaciones estelares de Rebeca Jones, Consuelo Duval y Cynthia Klitbo entre otras artistas.

"Rosa de dos aromas", es un montaje estructurado en forma de comedia, con una historia que muestra la vida de dos mujeres muy diferentes que se unen por un mismo hombre que está en la cárcel y el que por juegos del destino, es pareja de las dos.

Por un lado está Gabriela, una mujer refinada, culta, habla inglés y francés, de apariencia sencilla pero con clase. Marlene por su parte, es mal hablada, dueña de un salón de belleza algo descuidada y considera el amor como el motor de su vida, aunque sea a cualquier precio.

La puesta del autor mexicano Emilio Carballido, muestra la vida real de estas dos mujeres, diferentes, pero con algo en común: Un mal hombre que las engaña y se burla de ellas. Este engaño lo descubren cuando las dos van a ver al mal hombre a la cárcel.

Sin embargo a pesar de este engaño, se unen para sacar a su hombre macho de la cárcel, de esta manera hacen todo para juntar el dinero de la multa, rifas, ventas, trabajos extras, tandas y más, hasta lograr reunir la cantidad que liberará al rufián, pero la trama da un giro inesperado ofreciendo así a los espectadores un final para muchos satisfactorio, principalmente para las mujeres.

Del autor

Emilio Carballido, nació en Córdoba Veracruz, fue escritor y dramaturgo mexicano. Fue subdirector de la Escuela de Teatro de la Universidad Veracruzana y director así como profesor de la Escuela Nacional de Arte Teatral y del Instituto Nacional de Bellas Artes, (INBA).

Impartió cursos especiales de teatro en colegios y universidades de Estados Unidos, fue un gran impulsor de actividades artísticas y culturales en general. Colaboró con la Universidad Veracruzana la cual lo nombró Doctor Honoris Causa.

Algunas de sus obras de teatro son: Rosa de dos aromas, Tiempo de ladrones, Orinoco, La prisionera, La danza que sueña la tortuga entre otras.

De las actrices

Sylvia Pasquel, actriz reconocida por sus trabajos en telenovelas donde la versatilidad de sus personajes está siempre presente; ejemplo: Muchacha italiana viene a casarse, Mundo de juguete, Al rojo vivo, Cuando los hijos se van, Días sin luna, Alcanzar una estrella II, Huracán, Mi destino eres tú, El Manantial, Yo amo a Juan Querendón, Qué pobres tan ricos, Antes muerta que Lichita.

En series y programas unitarios: La hora pico, Diseñador ambos sexos, Cándido Pérez, Video teatros, Como dice el dicho, Los Beverly de Peralvillo.

Mientras que en cine se le recuerda en: La casa del farol rojo, La calle de la amargura, Padres culpables, El sargento Capulina, Chabelo y Pepino contra los monstruos.

Y en teatro: Vaselina, Sugar, El hombre de la mancha, Claudia: Me quieren volver loca, La visita de la bestia, Quiero pero no puedo, Las mariposas son libre, Mujeres frente al espejo, Entre mujeres, La suerte de la consorte, La ronda de las arpías, Extraños en un tren, No seré feliz pero tengo marido.

Rocío Banquells, cantante y actriz mexicana, hija del actor y director Rafael Banquells y la actriz Dina de Marco. Sus logros artísticos son grandes, en la música destacan varios álbumes de estudio entre estos: Con él, Entrega total, En el alambre, Escucha el infinito, Coincidir (Grandes éxitos), Las grandiosas en vivo. A su vez grandes éxitos en canciones como: No soy una muñeca, Luna mágica, Con él, Abrázame, Ese hombre no se toca, Estúpido, Amantes, En el alambre.

En teatro: Cats, Made in México, Mamma mía, La bella y la bestia, Los monólogos de la vagina, Evita, Todo se vale, Jesucristo Superestrella, Godspell, Anita la huerfanita, Vaselina, La novicia rebelde, Los años imposibles, Cosas de mamá y papá entre otras. En televisión: Cuando me enamoro, Mujeres asesinas, Cuidado con el ángel, Pasión, La fiera, Los ricos también lloran por mencionar algunos trabajos.