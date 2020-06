La Ley de Educación generará el cierre de alrededor de 40 escuelas y el Covid-19 posiblemente aleje un 15 por ciento de la matrícula para el siguiente año escolar, advirtió el rector de la Universidad Madero (UMAD), Job César Romero Reyes, durante la presentación de la iniciativa “Unidos por la Educación. Organismos, Asociaciones e Instituciones Particulares de Educación”.

Puntualizó que en Puebla existen tres mil 657 escuelas e instituciones privadas que atienden a más de 321 mil alumnos desde nivel básico hasta el nivel superior, pero el 40 por ciento de ellos provienen de otros estados.

La fuerza económica de las entidades educativas se refleja, indicó en ocupar el cuarto lugar en contribuir al las finanzas estatales positivamente, después de la industria, el comercio y el turismo; además alcanzan el cuarto lugar generando fuentes laborales.

Explicó que la emergencia generada por el coronavirus podría traducirse en una reducción de 15 por ciento de la matrícula escolar en instituciones privadas para el próximo ciclo escolar; pero el indicador, variará en cada plantel.

Precisó que el sector educativo privado ha estado haciendo una planeación para el regreso, pero ese regreso será escalonado.

"Habrá clases que sean todavía a distancia, habrá clases presenciales y habrá la oportunidad para los padres de familia que quieran que sus hijos se queden en casa y atenderemos a quienes lleguen a las instalaciones educativas, todo será, de acuerdo, a lo que nos indiquen las autoridades sanitarias, nosotros estamos atentos porque con un solo enfermo se cerrará todo el plantel”.

El catedrático puntualizó que la Ley de Educación que aprobó el Congreso del estado provocará que entre 20 y 40 por ciento de las instituciones privadas opten por cerrar sus puertas y el estado no tiene capacidad para ingresar a jóvenes a escuelas públicas.

Señaló que el cierre de instituciones privadas, en particular las que cuentan con un menor número de estudiantes, se puede presentar ante las acciones que implementará la Secretaría de Educación Pública (SEP), ya que la ley de Educación abre la posibilidad de aplicar multas por diferentes razones.

Acentuó que varias escuelas privadas viven al día, sus ingresos apenas les permiten pagar sus gastos, siempre es un momento de tensión cuando las familias se van atrasando en sus pagos o cuando termine el año y no puedan completarlo.

"Hasta ahora, se ha mantenido la tensión,ahora, en el momento en que la nueva ley establece que se van a regresar los papeles y que se aplicarán sanciones muy altas a los colegios particulares, seguramente, una buena cantidad de padres de familia no pagarán y esas escuelas no tendrán lo suficiente para salir con sus gastos, al no tener los recursos, las escuelas no podrán operar”.