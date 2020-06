No hay condiciones para que el próximo lunes las empresas de la industria automotriz y de la construcción reanuden sus actividades, consideró el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, quien adelantó que este viernes emitirá un nuevo decreto para expresar que se está en el pico de la pandemia del Covid-19.

“Voy a emitir un decreto en el que diga que no hay condiciones para el regreso. No voy hacer omiso, pero empiezo a ver a empresas que empiezan con el enrutamiento de empresas para el regreso de las actividades. En Puebla no hay condiciones para el regreso de las industrias automotriz y de la construcción, pero tenemos que ir administrando esta realidad, evitando la confrontación social y mañana emitiré un decreto, así lo hice en el momento en que la federación hablaba de las condiciones para la apertura, desde mi gobierno dije que no, hoy tengo que hacerlo”, dijo el mandatario local.

En conferencia de prensa dio cuenta de 240 nuevos contagios tan solo del miércoles al jueves, estos que se ubican en la zona conurbada, por lo que dijo que las condiciones no son las mejores para la reanudación de las actividades, ya que la movilidad dispararía el número de contagiados y se colapsaría el sistema hospitalario.

“Estamos en un nivel muy alto de la enfermedad en su contagio, por las razones que hemos hablado todos los días y las recomendaciones son las mismas, es muy complicado lo que estamos enfrentando, pero nos preparamos para ello, espero que a finales de la próxima semana empiece a bajar la curva, empiece a bajar y se mantenga alta durante todo junio, pero alta no que llegue a los 300, sino que estemos de 120 y que haya días menores, eso lo podemos ir manejando”, dijo el gobernador.

El mandatario local dijo que este viernes junto con la Secretaría de Economía se presentará un nuevo plan para la reapertura económica, “vemos que es imposible evitarlo, se creó una condición de rivalización”, dijo al tiempo de señalar que esto fue porque desde el Gobierno Federal se permitió el regreso a las actividades.

Para poder observar el comportamiento social, el gobernador dijo que es necesaria la coordinación de los tres niveles de gobierno para asumir acciones responsables y con ello se logre bajar el número de contagios, de lo contrario no habrá condiciones para bajar la curva de contagios.