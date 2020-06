Este jueves arreció la pugna por la dirigencia de Morena en Puebla y con ello un bloque de militantes de este partido desconocieron a Carlos Alberto Evangelista Aniceto como el nuevo delegado con funciones de dirigente, al considerar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó la renovación de los órganos de dirección por el método de encuesta.

El documento al que tuvo acceso Intolerancia Diario firmado por Mario Bracamonte González, Eduardo Arturo Carreño Ortiz, Jorge Hernández Aguilera, Ernesto García Martínez, Viridiana Aguayo Lara y Adriana Pineda López manifiesta que la designación de Alfonso Ramírez Cuéllar fue reconocida por el TEPJF con el único objetivo de dar cumplimiento a la renovación tanto del Comité Ejecutivo Nacional como de los Comités Ejecutivos Estatales.

“El compañero Carlos evangelista no es dirigente estatal, no tiene facultades para decidir como si lo fuera, suplir a las dirigencias ni órganos locales ni exigirles cuentas. No puede actuar sino en el ámbito de unas funciones difusas y hasta la fecha indeterminadas, y más bien relacionadas con la finalidad para la que fue elegido el presidente interino del partido y que es en exclusiva dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Federal Electoral que nos obliga a la renovación por encuesta de los órganos internos”, se cita.

En este orden se resalta que el bloque del morenista Alfonso Ramírez Cuéllar ya incluso habla de un reparto de prerrogativas y de candidaturas rumbo al proceso electivo de 2021, “como si de un botín se tratara”, olvidando con ello la verdadera lucha e ideología del partido lopezobradorista.

A través de un documento, los morenistas piden no confundir a la militancia, pues hay una orden del TEPJF y con ello se aclara que no está permitido realizar cambios en los órganos de dirección, sino es por medio del método de encuesta.