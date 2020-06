Una enfermera de nombre Ángeles pudo grabar el momento en que un sujeto a bordo de un vehículo le arrojó un vaso con café hirviendo solo por su profesión.

La afectada realizó una denuncia a través de sus redes sociales y exhibió la imagen del sujeto que es derechohabiente del IMSS.

Los hechos fueron registrados en una clínica ubicada en San Francisco del Rincón el pasado 9 de junio, y la misma Ángeles subió el video a su cuenta de Facebook.

Parte de su relato señala “fui agredida por un derechohabiente del IMSS en San Francisco del Rincón de la clínica 7 o 52; el problema fue que los niños iban adentro del módulo de vías respiratorias, área COVID, y los saque de ahí ya que es mi lugar de trabajo”.

“Se bajó de la camioneta ya que aparte estaba estacionado en el lugar de la entrada de la ambulancia especial para el COVID; empezó a insultarme y además a decirme que me iba a matar donde me viera, aparte me aventó un vaso de café hirviendo, creo que no se vale ya que uno expone su vida en todos los aspectos”, detalló la agredida.

La Fiscalía General de Guanajuato confirmó que existe una denuncia penal presentada ante el Ministerio Público por agresión del derechohabiente a la enfermera.