La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) realizó un encuentro virtual en el que los graduandos de la generación 2020 festejaron desde sus casas y en compañía de su familia, el alcance y culminación de su meta académica que los confirma como los profesionistas que México necesita.

El evento virtual se realizó este viernes 12 de junio de 2020 en el que el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla, rindió un emotivo mensaje a los nuevos exaUDLAP:

“Este es un día de orgullo para ustedes, para sus familiares, pero sobre todo para nosotros en la universidad. Hoy es el día de su terminación de estudios, hoy es el día en que ustedes se convierten en profesionistas, en aquellos que van a llevar a México a un panorama muy superior al que tenemos el día de hoy”.

Finalmente el rector de la UDLAP, se dirigió a la generación de 1738 graduandos que entrega la Universidad de las Américas Puebla a México: “Muchas gracias por ser nuestros estudiantes, muchas gracias por ser estos egresados de éxito que a partir de este momento lo demostrarán para el mundo y para México y recuerden, nos pueden tocar años difíciles pero siempre habrá algo mejor y si sabemos adaptarnos y sabemos responder al cambio como lo han hecho ustedes con sus familias, tendremos un México mucho mejor. Felicidades son ustedes Orgullo UDLAP”.

Durante la ceremonia virtual profesores y decanos de la Universidad de las Américas Puebla, así como egresados emitieron emotivos mensajes a los graduandos de la generación 2020: “Hola, yo soy Margaret Zoila Domínguez Rodríguez y también soy egresada de la UDLAP, estudié la Licenciatura en Física y me titulé en el 2009 y hoy soy Ingeniera Óptica y me encuentro trabajando en la NASA. ¡Hoy les digo felicidades!, sé que es un poco triste no poder atender la ceremonia de graduación de forma presencial, pero no se desanimen pues a través de todos sus años de estudio en la UDLAP han aprendido mucho y todo ese conocimiento les va abrir puertas y va a generar oportunidades, así que enhorabuena, felicidades y no se desanimen que su futuro está lleno de posibilidades”.

A pesar de la distancia, el evento estuvo lleno de emociones, ya que, durante el encuentro, los graduandos compartieron fotos y comentarios por Instagram utilizando los hashtags #UDLAP #Generacion2020UDLAP, #exaUDLAP, que llevaron a revivir anécdotas, recuerdos, éxitos, planes y mejores momentos, que vivieron y disfrutaron con sus compañeros y profesores durante los años de su vida estudiantil en su alma mater.

Esta ceremonia virtual no sustituye a la tradicional Ceremonia de Graduación, la cual, para los graduandos 2020 se realizará el próximo 16 de enero de 2021, ello debido a la situación actual por la que está pasando el país con respecto a la pandemia del COVID-19, motivo por el cual, comprometida con el bienestar y salud de los integrantes de su comunidad, la Universidad de las Américas Puebla mantiene en estas fechas la jornada de sana distancia.