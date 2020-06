Un bloque de morenistas buscan echar abajo el nombramiento “ilegal” del delegado con funciones de presidente en Puebla, Carlos Evangelista Aniceto, nombrado por el dirigente nacional de este partido Alfonso Ramírez Cuéllar, quien desacata el fallo emitido por el TEPJF para organizar el proceso electivo de los integrantes de los Comités Ejecutivos Nacional y Estatales, por el método de encuesta.

A través de documentación otorgada a Intolerancia Diario se explica que el dirigente nacional debe convocar a un Congreso Nacional Ordinario para dar pie a la elección de los órganos estatutarios en cumplimiento de las sentencias emitidas marcadas con los expedientes SUP-JDC-1573/2019 y SUP-JDC-12/2020, esto al haber vencido el plazo de cuatro meses desde el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Al cumplirse los cuatro meses del fallo emitido por el TEPJF, el dirigente nacional de Morena debe iniciar con el proceso de renovación de los órganos de dirección y no estar enfocado a una auditoría de las finanzas del ejercicio fiscal 2019 y el primer trimestre de 2020, como un acto de “cacería de brujas”, señalan morenistas.

La documentación entregada a esta casa editorial es referente a las impugnaciones que promovió Alejandro Rojas Díaz Durán y Jaime Hernández Ortiz, el primero de ellos quien aspira a la dirigencia nacional de Morena.

Ilegal nombramiento de Carlos Evangelista

En el fallo emitido por el TEPJF en enero, también ratificó a los secretarios del Comité Ejecutivo Nacional de Morena -por ello es que Yeidckol Polensky sigue ocupando la función de secretaria general- y a los delegados con funciones de presidente en diferentes entidades del país hasta que se lleve a cabo la renovación de acuerdo al método de encuesta, en el periodo ordenado.

“Se ratifica a los órganos estatutarios de Morena elegidos en el II Congreso Nacional de 20 y 21 de noviembre de 2015, hasta la realización del proceso de renovación de las dirigencias partidistas, mismo que deberá efectuarse dentro del término de cuatro meses”, se cita en uno de los documentos.

De acuerdo a la documentación, Mario Bracamonte González, sigue siendo el delegado con funciones de presidente y Carlos Evangelista Aniceto legalmente es el secretario de Combate a la Corrupción del CEN de Morena, y su función exclusivamente nacional y en todo caso debe ser de un enlace, pero no de delegado con funciones de presidente.

Los hechos

Los documentos revisados por Intolerancia Diario refieren que la renovación de dirigentes de Morena debe realizarse por “encuesta abierta” obedeciendo los juicios SUP-JDC-1573/2019 y SUP-JDC-12/2020, tomando en cuenta los acuerdos de la sesión extraordinaria del Congreso Nacional de MORENA, realizada el 26 de enero.

“Los nombramientos de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional que ahora se cuestionan obedecieron a las circunstancias extraordinarias que prevalecen actualmente en Morena y que tanto las designaciones como la temporalidad por la que fueron realizadas (cuatro meses) tienen el claro propósito de llevar a cabo la renovación de la dirigencia partidista de acuerdo con lo establecido por la Sala Superior al resolver el juicio ciudadano SUP-JDC-1573/2019, precisamente dentro del plazo de cuatro meses”, se cita.

La documentación también aclara que los magistrados electorales federales, no entraron a fondo, respecto al método de selección, por lo cual el método de encuesta es el que debe implementarse para la renovación de los órganos de dirección.

La disputa por el control de Morena

Evangelista Aniceto fue fundador de Morena en Puebla, cercano a los morenistas Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, y Gabriel García, coordinador de los delegados federales en los estados, es también opositor a Yeidckol Polensky y su grupo al interior de Morena.

En entrevista con Intolerancia Diario comentó que buscaría acercamiento con los diputados locales, con alcaldes y diputados federales, así como con el gobernador, Miguel Barbosa Huerta y los senadores emanados de la coalición “Juntos Haremos Historia”.

Sin embargo, hasta el momento no ha buscado reunión con Gabriel Biestro Medinilla, cercano a Yeidckol Polensky en Puebla; en cambio, se reunió ya con Claudia Rivera Vivanco, presidenta municipal de la capital.

Secretarios demandan a Alfonso Ramírez iniciar proceso de renovación

El secretario de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, Carlos Figueroa Ibarra urgió a que el presidente del partido, Alfonso Ramírez Cuéllar, cumpla con la organización del proceso interno de este partido, por el método de encuesta.

Acusó que, durante estos meses, Ramírez Cuéllar se dedicó a otros temas con el firme propósito de sacar del camino a Yeidckol Polensky, quien tiene amplias posibilidades de ganar las encuestas rumbo a la dirigencia nacional de este partido, pero no a organizar al partido para la renovación de sus órganos de dirección.

“Se debió haber iniciado un proceso para darle una alternativa al partido en estos cuatro meses, pero en estos cuatro meses el presidente Ramírez Cuéllar se dedicó a otras cosas, entre ellas las de estar dirimiendo todo el asunto de los edificios, bienes, que se adquirieron durante el periodo de Yeidckol, con ánimo de contienda política interna, entonces el proceso es que no se ha avanzado para nada, no se ha resuelto nada respecto al padrón que señalamos y que no estaba bien, por lo tanto estamos en un impase, a estas alturas estaremos sujetos a lo que el TEPJF decida una vez que se venza el plazo”, dijo.

El secretario del CEN refirió que la última decisión la asumirá el TEPJF, pues al vencerse el plazo, Ramírez Cuéllar solicitaría que se amplíe su periodo al frente de este partido político y con ello buscará sacar del camino a los cuadros políticos de Yeidckol Polensky en los estados.